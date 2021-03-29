Dolar, euro ve altın fiyatlarından son durum…

Geçen haftanın sonunda tekrar 8 seviyesini aşan dolar/TL haftaya yatay bir başlangıç yaparken, bugün yapılacak kabine toplantısı, yurt içi varlıklara olan iştah ve küresel piyasalarda değerlenme eğilimde olan doların seyri izleniyor.

Yabancı yatırımcılar, TCMB’nin başkan değişimiyle zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilitesine zarar gelmesinin ardından TL varlıklardaki paylarını sert azalttılar.

Bankacılar yabancı yatırımcıların piyasadan çıkışının yarattığı döviz talebinin yurt içi tasarruf sahiplerinden gelen döviz arzıyla bir miktar karşılandığını ifade etmişlerdi.

Geçen hafta yüzde 10’a yakın değer kaybeden TL varlıkların yurt içi ve yurt dışı fiyatlamalarında görülen oynaklık azalırken, yabancı yatırımcıların iştahı açısından izlenmeye devam ediyor.

Bugün izlenecek gelişmeler arasında saat 15.30’da başlayacak olan kabine toplantısı bulunuyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamada bulunması bekleniyor.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, bu sabah yayımladığı raporda “Kur cephesindeki fiyatlamalarda öne çıkan en önemli detay lokallerin uzun bir aranın ardından gerçekleştirdiği yüklü döviz satışları olurken, söz konusu eğilimin yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı yatırımcıların fonlanmasına imkan tanıdığı ve parite seviyeleri üzerindeki yukarı yönlü baskısı hafiflettiğini söylemek mümkün. Öte yandan varlık gruplarının geneli için denge arayışı sürecinin henüz tamamlanmadığını ve biraz daha zamana ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeye devam ediyoruz” dedi.

Bir portföy yöneticisi de borsada ağırlığı yüksek olan yabancı yatırımcının payının geçen hafta %44’ün altına gerilediğini belirterek hisse değerlemeleri üzerinde etkili olan ve geçen gafta sert yükselen yurt içi tahvil faizlerinin izlendiğini ifade etti.

TCMB başkan değişimine ilk tepki olarak 7.2’den 8.4850’ye kadar yükseldikten sonra tekrar 8’in altına gerileyen dolar/TL, geçen hafta boyunca kademeli olarak yükselerek haftayı 8.0775’ten kapattı.

Yurt dışı piyasalara bakıldığında ise son ayların zirvelerine yükselen dolardaki değer artışı dikkat çekti.

Dolar haftaya artışla ve hem yen hem de euro karışında yeni zirveye yakın seyrederek başladı. Corona virüsü aşılama çalışmalarının ABD’de Avrupa’ya kıyasla daha hızlı ilerlemesi ve ABD’nin ekonomisinin gücü yatırımcıları dolara çekiyor.

Dolar endeksi %0.8 yükselerek 92.773 seviyesini gördü. Euro 1.1788 dolar ile geçen hafta gördüğü dört buçuk ayın en düşük seviyesi olan 1.1762’ye yakın seyrederken 200 günlük ortalaması olan 1.1866’nın oldukça altında işlem gördü.