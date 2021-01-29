Dolarda tansiyon Merkez’in mesajlarıyla düştü

Dolar/TL bu hafta küresel riskten kaçıştaki belirginleşme ile baskı altında kalsa da, Merkez Bankası’nın (TCMB) uzun süre sıkı duruş ve enflasyonu %5’e düşürme kararlığı ile sıkı bir para politikası oluşturulacağı söylemlerinin desteğiyle TL satış baskısından en az etkilenen para birimi konumunda.

Piyasalarda bugün iç gündemde Aralık ayı dış ticaret, dördüncü çeyrek turizm gelirleri, Aralık ayı yabancı ziyaretçi sayıları ve Hazine’nin 3 aylık iç borçlanma stratejisi takip edilecek. Yoğun veri akışının TL’de belirleyici olması beklenmiyor.

BORSALARDA DÜŞÜŞ

Asya borsaları Çin’deki likidite sıkışıklığı ve Wall Street’teki bireysel işlem çılgınlığının yatırımcıları endişelendirmesi ve piyasaları baskılamasıyla son ayların en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanırken, Avrupa ve ABD borsası vadeli kontratları geriledi.

Dolar ABD’de hedge fonların sat emri verilen hisselere koordineli bir şekilde hücum etmesiyle ilgili devam eden endişelerin, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla hafif yükselerek haftayı artıda bitirmeye hazırlanıyor.

Aynı zamanda, dünya çapında COVID-19 aşı dağıtımlarında sorunlar yaşanıyor. Avrupa’da aşı üretiminde gecikmeler çığ gibi büyüyerek Avrupa Birliği ile ilaç üreticileri arasında, mevcut sınırlı tedarikin en iyi şekilde nasıl yönlendirileceği konusunda tartışmaya yol açtı.

TL’DE KAYIP SINIRLI KALDI

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı TL’de de değer kaybı getirirken, bu kayıp benzer para birimlerinden daha sınırlı.

TL’deki benzer para birimlerine göre daha iyi performans, Cuma gününden beri aralıksız devam ediyor. Ekonomi yönetimindeki Kasım 2020’deki değişim sonrası başlayan iyimserlik son dönemde TCMB’nin para politikasında uzun süre sıkı duruş söyleminden de destek buluyor.

TL, 2021 yılında dolar karşısında %1 gibi sınırlı bir değer kazancı yaşasa da, bu kazanç benzer para birimlerinden açık ara önde. Benzer para birimlerinde %3-%5 arası değer kaybı görülüyor.

Dolar/TL bu sabah saat 0902’de 7.3650/7.3700 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 8.8942/8.9052, sepet bazında TL 8.1245/8.1326 seviyesinde.

TCMB DEZENFLASYONDA KARARLIYIZ DEDİ, PİYASA MESAJI ALDI

TCMB Başkanı Naci Ağbal daha önce de bir “ara hedef” olarak ilan ettiği 2021 sonu için yüzde 9,4 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonu 2023 sonunda yüzde 5 seviyesine düşürecek şekilde politikaları “kararlı” uygulayacaklarına dikkat çekti.

Ağbal yılın ilk enflasyon raporu sunumunda faiz indirimi için erken olduğu mesajı verirken, yüksek faiz nedeniyle üretimin sekteye uğrayacağı eleştirilerine ise fiyat istikrarı sayesinde üretimde uzun vadeli daha düşük maliyetle kaynak sağlanacağı için katılmadığını söyledi.

Ağbal, “Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceği, 2022 yıl sonunda yüzde 7’ye ve 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır” dedi. Ağbal gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilecekleri yönünde oldukça net mesajlar da verdi.

Piyasanın beklentisi enflasyonun Nisan veya Mayıs’ta tepe noktasını göreceği, yıl sonunda tek haneye düşemeyeceği, yılı yüzde 11-12 bandında bitireceği yönünde idi. Piyasalar enflasyon raporunda kendi tahminleri (yüzde 11-12) ile TCMB (yüzde 9,4) arasındaki farkın nasıl kapanacağını izliyorlardı.

TCMB’nin piyasa beklentilerinin altında bir enflasyon için kararlı açıklamaları yeni adımların gelebileceği ya da faiz indirimlerin öteleneceği beklentisi yaratarak TL’yi destekledi.

ŞAHİN SÖYLEM

Gedik Yatırım Ekonomisti Sekan Gönençler, “TCMB’nin sıkı para politikası mesajını güçlendirerek, piyasada ‘erken faiz indirimine’ gidilebileceği yönündeki endişeleri gidermeye çalıştığı görülüyor, ki bu konuda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, raporun tanıtımı sonrası piyasadaki yorumlar, faiz indirimlerinin başlama zamanına ilişkin beklentilerin bir miktar ötelenmiş olabileceğine işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Gönençler, “TCMB’nin şahin söylemi politika faizinin daha önce öngörülenden daha uzun süre mevcut seviyelerde tutabileceğini de düşündürüyor” dedi.

Öte yandan bu hafta Reuters’ta yayımlanan bir analizde de dikkat çekildiği üzere, Türkiye piyasalarındaki payını yanlış ekonomi politikalarını gerekçe göstererek son yıllarda sert düşüren yabancı yatırımcılar gelişmekte olan ülke piyasaları genelindeki en büyük geri dönüşlerden birini gerçekleştiriyorlar.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah saat 09.05’te 315/321 seviyesinde.

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