Doların gözü Merkez’de! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Asya borsaları, yatırımcıların yeni göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden’dan COVID-19 salgınının yarattığı tahribatı toparlamak için daha fazla ekonomik destek adımı beklemeleriyle, ABD piyasalarını izleyerek yeni rekor seviyelere yükseldi.

Küresel piyasalarda dolar Biden yönetimi döneminde devasa büyüklükteki ABD mali destek paketinin büyümeyi destekleyeceği iyimserliğinin, güvenli liman para birimlerine olan talebi düşürmesiyle başlıca para birimleri karşısında değer kaybını sürdürüyor. Dolar endeksi =USD dün neredeyse değişim göstermeden kapandıktan sonra bugün %0.1 düşüşle 90.335’e geriledi.

TCMB’den genel beklenti, ve Aralık 2020’de dezenflasyonu sağlamak adına gerçekleştirdiği toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri yüzde 17’de sabit tutacağı şeklinde.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “TCMB fiyatlamalarına baktığımızda bugün için yeni bir faiz artırımının piyasada fiyatlandığını söyleyemeyiz. Mevcut konjonktürde faizin yabancı yatırımcılar için %5 ile yeterli ve benzer ülkelerin üzerinde bir reel faiz verdiğini görüyoruz. Dolarizasyondan dönüş ise başlamış değil. Belki bu açıdan bazı piyasa oyuncuları yeni artış bekleyebilir. Ancak siyasi söylemler ve piyasa fiyatlamalar düşünüldüğünde sürpriz olur ve TL’de belirgin bir değer kazancı getirebilir” dedi.

Reuters anketine göre TCMB’nin yılın ikinci yarısı itibarıyla ise faiz indirimlerine başlaması ve 375 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor.

İstanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “İki ay daha para politikası sıkı kalsa, manşet enflasyon kışın yükselmeye devam etse dahi, dışardan gelen para sayesinde dolar/TL 7-7.3 bandına gelir, bizim vatandaş da bir miktar döviz bozar. Bu hesabı TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın kolaylıkla Erdoğan’a izah edeceğini düşünürüz. Dolayısıyla mart toplantısına kadar faiz indirimi beklemiyoruz” dedi ve ekledi:

“Dolar/TL’de 7.3 hedefimizi koruyoruz, TCMB’nin pas geçeceği varsayımı ile, uzun vadeli DİBS’te alım bekliyoruz. CDS ve eurobondlarda bir miktar prim potansiyeli var.”

Mart ortasında ise ABD ve Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’lere yönelik pazarlıkların başlayabileceğini, olumsuz senaryoda dolar/TL’nin 10’a kadar yükselme ihtimali bulunduğunu da belirtti.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 330/338 seviyesinde.

Yabancı yatırımcılar tarafından TL’ye yönelik öneriler sürerken lokal yatırımcılarda ise dolarizasyondan dönüş için bir sinyal henüz görülmüş değil. Socienete Generale geçen hafta dolar/TL’de 6.7 hedefi ile öneri yaptı. Yurtiçi yerleşiklerin altın ve döviz hesapları 8 Ocak haftasında yeni tarihi rekor olan 235.86 milyar dolara yükselmiş durumda. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı da %53.4’e yükselmiş durumda. Güncel veriler bugün saat 1430’da açıklanacak.

Kamu bankalarının 2020 ortasında 12 milyar doları aşan döviz açık pozisyonu 8 Ocak haftası itibarıyla 1 milyar doların altına inmiş durumda. İlgili güncel veri de bugün açıklanıyor.

TCMB’nin son 2 yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediyor.

TCMB’nin bugün açıklayacağı haftalık rezerv verilerinde Hazine’nin 1 milyar euro kaynaklı eubond itfası nedeniyle düşüş bekleniyor. Öte yandan bu hafta ihdaç edilen 3.5 milyar dolarlık eurobond ise rezervlere ay sonunda etki edecek.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün endeksin 1552-1574 arasında bir band içerisinde hareket ettiği belirtilerek, “1550'de olan ortalamamız bugün 1555'e yükseldi. Bugün hafif alıcılı bir açılış ile 1574-1685 arasında bir açılış ve ardından yeniden satış baskısının geldiğini görebiliriz. Denge arayışının yatay band içerisinde devam etmesini, 1528- 1578 aralığının etkili olmasını beklemekteyiz.” denildi.

DOLAR

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadeler kullanıldı:

ABD tarafında Joe Biden yemin ederek göreve başlarken yılın ilk PPK toplantısı öncesinde kurun 7,40-7,50 TL arasında ki yatay seyri devam ediyor.

TCMB son iki Para Piyasası Kurulu toplantısında toplam 675 baz puan faiz artırımına giderken yılın ilk faiz kararı öncesinde ise piyasada yeni bir faiz artırım beklentisi bulunmuyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde yurt içinde açıklanacak faiz kararına ek olarak ABD tarafında açıklanacak olan Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile haftalık bazda işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip edeceğiz.

Teknik olarak incelediğimizde kurda 7,40 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü baskının devamı ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,40, 7,36 ve 7,32 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek bölgeleridir. 7,50 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişlerde 7,52, 7,57 ve 7,60 direnç seviyeleri takip edilebilir.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde ons altında 1803 seviyesinden alınan destekle başlayan yükselişin 1872.60 düzeyine kadar ulaştığı belirtilerek, “Yükselişin devamında 1894.40 ve 1906.75 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1863 önemli destek oluşturabilir. 1866 desteği üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü momentum korunabilir. 1863 seviyesi altı fiyatlamalarda ise 1815 ve 1803 destek oluşturabilir.” ifadelerine yer verildi.