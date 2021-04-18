Dövizle borçlanma dolarizasyonu besliyor

Türkiye Hazine'si son 3 yıldır sadece yurtdışı piyasalardan değil yurtiçi piyasalardan da döviz ve altın cinsi borçlanmayı hızla artırdı. 2017'de 103 milyon dolar olan döviz cinsinden iç borç bugün 352 kat arttı.

2021 Şubat ayı itibarıyla Hazine'nin içeriye 36.3 milyar dolar, dışarıya 105 milyar dolar döviz cinsinden borcu var. Böylece hem dış hem de iç borçlanma sonucu merkezi yönetim borçlarının döviz oranı yüzde 56'ya ulaştı. Yurtiçi piyasalardan döviz ve altın cinsi borçlanmanın hızla artması “kamunun da vatandaş gibi dolarize olduğu” değerlendirmelerini beraberinde getiriyor.

Hazine'nin Şubat 2021 itibarıyla iç borç stokunun 1.08 trilyon lira olduğunu kaydeden ekonomist Mahfi Eğilmez, bunun yüzde 25'inin (267.4 milyar TL) yabancı parayla borç olduğuna dikkat çekerek, “Devlet de dolarizasyonun içinde” yorumunu yaptı.

YANLIŞ BİR POLİTİKA

Bloğunda Hazine'nin iç borçları konusuna yer veren Eğilmez, “İç borçların dörtte biri yabancı para cinsinden alınmış durumdadır. İç borçlanmanın yabancı parayla yapılması dolarizasyon olgusunu besleyen yanlış bir politikadır. Bir devlet, kendi yurttaşlarından, kendi bastığı para dışında bir parayla borçlandığı zaman kendi bastığı paraya güvenmediği mesajını vermiş olur” ifadelerini kullandı. Eğilmez, “Kendi yurttaşlarından TL dışında bir parayla borçlanan devletin yurttaşlarına TL'ye dönmeleri yolunda yapacağı çağrı anlamsız kalır” dedi.

Eğilmez, Hazine'nin 2021 yılında 327 milyarı ana para, 121.9 milyarı faiz olmak üzere toplam 449 milyar TL iç borç geri ödemesi olduğu bilgisini verdi.

Enflasyon beklentisiyle borçlanmada vade uzadı

İç borçlanmada en yüklü ödemelerin 51 milyar TL ile mayıs, 57.9 milyar TL ile temmuz ve 41.1 milyar TL ile ekim aylarında olduğunu aktaran Mahfi Eğilmez'in verdiği bilgiye göre, iç borçlanmanın ortalama vadesi de uzadı. Şubat 2020'de 30.3 ay olan bu süre Şubat 2021 itibarıyla 52.3 aya çıktı. Eğilmez, “Borçlanma vadesinin uzamış olması normal koşullarda ve enflasyonda dolayısıyla da faizlerde artış olacağının beklendiği koşullarda borç yönetimi açısından düşük faizle uzun süreli borçlanılmış olduğunu gösterir” dedi.