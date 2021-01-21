ECB para politikasında değişiklik yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, son derece gevşek uyguladığı para politikasında değişiklik yapmadı ancak COVID-19’un yayılmasının ekonomik görünümü zayıflatmasıyla daha fazla destek için kapıyı açık tuttu.

ECB’nin mevcut destek programları kendi içlerinde yeterince esnekliğe sahip olduğu için, yönetim kurulundan yeni bir onay gerekmeden ekonomiye verilen desteğin boyutu artırılabiliyor.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5’te sabit tuttu. ECB ayrıca PEPP kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tuttu.

Ekonomik görünüme yönelik artan risk, Lagarde’nin basın toplantısının odak noktası olabilir, ancak ekonomistler, önümüzdeki çeyrek veya iki çeyreğin beklenilenden daha zayıf olsa bile uzun vadeli beklentilerin büyük ölçüde değişmeden kalacağını savunarak dengeli bir yaklaşım benimsemesini bekliyorlar.