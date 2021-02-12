‘Edirne badem ezmesi’ Coğrafi Tescil Belgesi işaretini aldı

Osmanlı saray mutfağından günümüze yansıyan, bölgede yetiştirilen bademlerle üretilen Edirne badem ezmesi, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni alarak, tescillendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, düzenlediği basın toplantısı ile Edirne badem ezmesinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'nin alındığını belirterek, “Bildiğiniz gibi Edirne Badem Ezmesi ünü Türkiye'ye, dünyaya yayılmış bir ürünümüz. Şu anda yaklaşık 26 ülkeye ihracatı var. Bugün Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak tescil belgemiz, akşam geldi. Bugün de bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedik” dedi.

“BU GURUR EDİRNE’NİN”

Recep Zıpkınkurt, “2012 yılında Edirne Badem Ezmesinin coğrafi işaret anlamında tescillenmesi konusunda yaptığımız başvurunun sonucunu 2021 yılında aldık. Çok uzun bir süreç bu süreçten bahsetmek istemiyorum. Ama sürece katkıda bulunan Trakya Üniversitesi, üreticilerimiz, Edirne tarihinde kitaplar yazan büyüklerimiz bizim bu çalışmamıza büyük bir ışık tuttular. Ve bugün bu mutlu sona ulaştık. Bu gurur tabi başta üreticilerimizin, bizlerin, Edirne'nin, bu onuru bize yaşattıkları için de badem ezmesi üreticilerine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Edirne badem ezmesinin, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi tanıtım toplantısına, kentte faaliyet gösteren üreticiler de katıldı. (İHA)