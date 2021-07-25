Ehliyeti kaptıran binlerce kişi af bekliyor

Alkollü araç kullanırken yakalanan ya da bir yıl içinde 100 ceza puanını dolduranların ehliyetine 5 yıla kadar uzanan sürelerle el konuluyor. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, af bekleyenlerin büyük çoğunluğunun mesleğinin şoförlük olduğunu belirterek, “Ehliyetini kaptıran insanların çoğunluğu ekmek paralarını doğrudan veya dolaylı olarak ehliyetleri sayesinde kazanmaktadırlar. Ehliyet affıyla ilgili kamuoyunda büyük bir talep var. Ehliyetlerine el konulanlara bir kereye mahsus olarak af getirilsin” dedi. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de “Af bekleyenler arasında geçimini şoförlükten temin eden binlerce kişi var. Bu kişilere bir müjde verilerek ehliyet affı çıkarılmalı” diye konuştu.