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Ekmek 8 hazirandan itibaren zamlı satılacak

Eskişehir’de ekmek fiyatına zam yapıldı. 1 lira 50 kuruştan satılan ekmek, 8 Haziran Salı gününden itibaren 2 liradan satılacak. İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, hammaddelere yapılan zamların ekmeğin fiyat artışının nedeni olduğunu belirtti.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 16:53, 07/06/2021
HaberlerEkonomi
Ekmek 8 hazirandan itibaren zamlı satılacak

İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası, Eskişehir'de ekmeğe zam yaptığını duyurdu. 1 lira 50 kuruştan satılan ekmek fiyatı yeni zam ile birlikte 2 liraya yükseldi.

Sendika, ekmeğe yaptıkları yüzde 15,9’luk zamma gerekçe olarak hammadde ve işçilik fiyatlarındaki artışı gerekçe gösterdi.

HAMMADDELERE YAPILAN ZAMLARI YANSITTIK

İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, hammaddelere gelen zamlar nedeniyle ekmeğe zam yapma mecburiyetinde kaldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

*Şehrimizde 200 gramı 1 lira 50 kuruş olan ekmeğin fiyatını, ekmek gramajını 230 grama çıkartarak 2 TL olarak güncelledik. Fırıncı esnafının hammaddesine yapılan fiyat artışları, örneğin; un, yağ, akaryakıt ve işçilikte hatta diğer tüm ürünlerde serbest piyasa ekonomisinden faydalanarak ürünlerine istedikleri şekilde zam yapabiliyorlar.

*Bu artışlar yüzde 20 ila yüzde 60 arasında. Biz fırıncılar sene başından beri tam 5 aydır en asgarisini alabilme gayretindeyiz. Halkın ekmeği mantığıyla yola çıkarak ekmeğin gramajını 30 gram artırıp, fiyatını 2 TL yaptık. Yani yüzde 15,9 fiyat artışı yaptık. Bu şartlar doğrultusunda değerli halkımızın bizleri haklı görmesini dileriz.

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