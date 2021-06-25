Elvan: İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüme bekliyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte geldiği Gaziantep'te, Güneydoğu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) iş dünyasıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceklerini vurgularken, “Aşılamada son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum” dedi. Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafının olumlu sinyaller verdiğini kaydeden Elvan, “Şubat'ta yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz” şeklinde konuştu.

DÜŞÜK ENFLASYON VE KUR SORUNLU

Bakan Elvan, ekonomide sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu ifade ettiği konuşmasının devamında, “Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz” dedi. Yatırım için fiyat istikrarına vurgu yapan Elvan, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Elvan “Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek” diye konuştu.

SERMAYE PİYASALARI ÖNEMLİ

Halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmek için çalıştıklarını bildiren Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Karşımızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var, yatırımcıların ve şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisi önemli düzeyde arttı. Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız. Matrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve kdv vergileri için matrah artırımı yapılabilecek.”

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