En büyük boru hattı üreticisine siber saldırı

ABD’nin en büyük benzin boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline, dün bilgisayar korsanlarının fidye yazılım saldırısına uğradıktan sonra tam faaliyetlerine birkaç gün daha dönemeyecek.

ABD’nin doğu yakasında tüketilen yakıtın neredeyse yarısını taşıyan Colonial Pipeline’a yapılan siber fidye saldırısı şu ana kadar görülen en yıkıcı dijital fidye saldırılarından biri olarak kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber saldırıyı gerçekleştirenlerin Rusya’da ya da Doğu Avrupa’da yerleşik DarkSide isimli bir grup olabileceğini açıkladı. Uzmanlar, bilgisayar korsanlarının fidye yazılımının eski Sovyet cumhuriyetlerinin klavye dilini kullanan bilgisarları hedef almadığını belirttiler.

ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıda Rusya hükümetinin parmağı olduğuna dair şu ana kadar bir kanıt olmadığını belirtti.

Petrol boru şebekesinde hâlâ hasar tespiti sürerken, boru hattının geçici olarak kapalı kalması sonucu kısa vadede yakıt arzı azalacak ve fiyatları artacak. Ayrıca sevkiyat hattı iptal olduğu için rafinerilerin üretimi kesmeleri gerekecek.

Colonial Pipeline dün yaptığı açıklamada, “operasyonel hizmetleri hafta sonuna kadar büyük oranda eski haline getirme hedefiyle” onarım için çalıştığını açıkladı.