Erdoğan’ın konuşması sonrası dolar 7,50’yi gördü

Güne 7,35 seviyelerinden başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde 7,50’yi gördü. Günlük artış yüzde 2’ye yaklaştı.

ABD’deki mali teşvik paketine dair soru işaretleri nedeniyle gelişen ülke paralarında bugün dolar karşısında değer kayıpları görüldü. Ancak TL’deki değer kaybı, diğer para birimlerindeki kayıpları aştı.

FAİZ ÇIKIŞI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S400 füze savunma sisteminde ikinci paket için Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü açıklaması ve sonrasında yüksek faize karşı olduğunu yinelemesi kur artışını da beraberinde getirdi.

DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde konuşan Erdoğan, yüksek faize karşı olduğunu belirterek “Arkadaşlar beni dinlerler dinlemezler, ben bunlara karşıyım ve bunlarla mücadelemi de sonuna kadar devam ettireceğim” dedi.

Erdoğan konuşmasında, son iki ayda ekonomideki olumlu gelişme olarak döviz kurlarındaki düşüşe işaret etti. Ancak söz konusu düşüş, faiz artışının ardından gelmişti.

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