Ertem: PPK metninden erken faiz indirimi söylemi algılamıyorum

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem, PPK’nın faiz kararı metnindeki değişikliklerden erken faiz indirimi mesajını algılamadığını metinde veri odaklı bir bir para politikası yaklaşımı işaret edildiğini söyledi.

Merkez Bankası dünkü PPK toplantısında politika faizini yüzde 19’da sabit tuttu. Ancak metinde daha önce yer alan ek sıkılaştırma ifadesi ve buna yönelik mesajların çıkarılması ile piyasada faiz indirimi beklentileri öne çekilerek TL üzerinde satış yönlü baskı yaratmıştı.

“VERİ ODAKLI YAKLAŞIMIN EN ÖNEMLİ TEYİDİ”

Ertem, Reuters’a yaptığı açıklamada piyasanın bu algısı üzerine şunları söyledi:

“Buna şöyle bakmak gerekiyor. TCMB’nin önceki metinleri çöp oldu diye bir durum yok. Kurumlar köklüdür, kurumlarda süreklilik vardır. 1 hafta vadeli repo faiz oranının yüzde 19 sabit tutması da veri odaklı yaklaşımın en önemli teyidi. Her metinde ek sıkılaştırma yapacağız demesinin anlamı yok. Bu metinde esasında daha önceki metinlerini yok sayan bir anlayış da yok.”

Ertem, bir ifadenin yer almamasının vurgunun devam etmeyeceği ve gerektiği koşullarda hiçe sayılacağı anlamına gelmeyeceğini belirterek, “Örnek olarak ciddi bir arz şoku oldu diyelim o zaman TCMB her zaman kendi değerlendirmesini yaparak gereğini yapar tabi ki. Buraya böyle bakmak gerekiyor”dedi.

'BAŞKA BİR YORUMA GEREK YOK' TCMB'nin PPK kararı ile para politikası tarafında önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeleri doğrultusunda adım atacağını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Ertem, 'Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçeveyle almaya devam edeceğini söylemektedir ki; bu vurgu çok yerindedir ve tartışılmayacak derece açıktır' dedi. TCMB'nin enflasyon hedeflemesi yaptığını ve fiyat istikrarı temel görevi ile yoluna devam ettiğini belirten Ertem, 'TCMB enflasyon verilerine odaklı şekilde kararlarını alıyor ve almaya devam edecektir. Burada gerçekten başka bir yoruma gerek yok' dedi.

Enflasyonla mücadelenin reform programında belirtildiği üzere sadece TCMB’ye bırakılamayacağını belirten Ertem “Para politikası tabiki çok önemli ancak tek başına yetersiz. Dolayısıyla enflasyonla mücadele sadece TCMB’ye bırakılamaz” dedi.

Ertem önümüzdeki dönemde reeskont kredilerindeki artış ve daha hızlı dönüşlerle TCMB rezervlerinde “hızlı bir iyileşme” yaşanacağını da söyledi.

PİYASA DIŞI UYGULAMALAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Para politikasında enflasyon odaklı mali politikada disiplin odaklı bir yaklaşım uygulandığını dolayısıyla bir belirsizlikten söz edilemeyeceğini belirten Ertem, “Dalgalı kur rejimi uyguluyoruz, enflasyon hedeflemesi yapan TCMB var ve açık piyasa ekonomisi kuralları uygulanıyor. Açık piyasa, serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur rejimi enflasyon hedeflemesi üzerine oturmuş durumda. Bu uygulamalardan geriye dönüş söz konusu değil. Aksi söz konusu değil.” dedi.