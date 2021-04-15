Esnaflardan 9 maddelik talep mektubu

Pandemi başladığından bu yana devlet tarafından yapılan düzenlemeler ve verilen desteklerle esnaf ve sanatkârın sıkıntılarının bir nebzede olsa giderildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ancak salgının artarak devam etmesi ve alınan tedbirler çerçevesinde işlerini açamayan ve çalışma şekilleri sınırlandırılan esnaf ve sanatkârlar vergi, prim, kredi, kira ödemeleri ile elektrik, su, doğalgaz faturaları ile diğer zaruri dükkân giderlerini ödeyememiş, borçlar daha da artarak, ticari faaliyetlerini yerine getirmeleri iyice zora girmiştir.” ifadelerini kullandı.

9 MADDELİK TALEP MEKTUBU

Palandöken, son alınan tedbirlere paralel olarak yarı kapanma ile başlayan tedbirler kapsamında esnaf ve sanatkârların özellikle Ramazan ayında ayakta kalabilmeleri için önem arz eden ve hayati zorunluluk haline gelen tedbirleri mektubunda esnaf ve sanatkarlar camiası adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Palandöken, mektupta taleplerini şu şekilde sıralardı:

– Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması.

– Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi.

– Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi.

– Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması.

– Ticari araçların kullanmakta olduğu akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV indirimine gidilmesi.

– Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi.

– Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi.

– Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımız yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması.

– Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi gerekmektedir.