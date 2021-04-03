Faiz artışı fren olmadı! Vatandaş ihtiyaç kredisine sarıldı…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıkladığı haftalık bülteninde vatandaşların kullandığı kredi miktarını duyurdu. Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın piyasa beklentilerinin üzerinde, politika faizini 200 baz puan artırdığı günden sonra geçen bir haftada da vatandaşlar kredi kullanmaya devam etti.

VATANDAŞ FAİZ ARTIŞINA RAĞMEN KREDİ KULLANDI

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması, bankaların da vatandaşlara kullandırdığı kredi faizlerinin artması anlamına geliyor.

Merkez Bankası verilerine göre 26 Mart ile biten haftada ortalama faizler taşıt kredilerinde yüzde 18.90’dan 20.11’e, konut kredilerinde yüzde 17.64'ten 17.88’e, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 22.32’den yüzde 23.55’e yükseldi.

Önden yüklemeli faiz artışı ile yüzde 19 seviyesine çıkan politika faizine rağmen vatandaşlar kredi kullanmaya devam etti. 19 Mart-26 Mart haftasında toplam tüketici kredileri 3 milyar 482 milyon TL artışla, 686 milyar 472 milyon liradan, 689 milyar 954 milyon liraya yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ İHTİYAÇ KREDİSİNDE

BDDK verilerine göre 19-26 Mart haftasında konut kredisi 294 milyon TL artışlar 276 milyar 458 milyon liradan, 276 milyar 752 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde taşıt kredisi miktarı 255 milyon lira artışla 13 milyar 88 milyon dolardan, 13 milyar 343 milyon liraya çıktı.

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 19 seviyesine yükseltmesini takip eden bir haftada en yüksek artış ise ihtiyaç kredisinde yaşandı.

Buna göre söz konusu dönemde kullandırılan ihtiyaç kredisi 2 milyar 933 milyon lira artışla 396 milyar 925 milyon liradan, 399 milyar 858 milyon liraya yükseldi.

AĞBAL KARAR SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artışına gitmesinin ardından 4 buçuk aydır başkanlık koltuğunda oturan Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine eski AKP Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nu atamıştı. Ancak Ağbal’ın görevden alınmasında tek sebep faiz artışı olmayabilir.

Reuters’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üç kaynak, Ağbal'ın 2019'da Albayrak'ın Hazine ve Maliye bakanlığı döneminde başlayan ve ülkenin döviz rezervlerinde yaklaşık 130 milyar dolar kayba neden olan döviz satışı ile TL'nin değerinin korunması politikasını inceleme kararının Şubat ayında Erdoğan'ın dikkatini çektiğini ve cumhurbaşkanlığında rahatsızlık yarattığını belirttiler.

Kaynaklardan biri, “Bunun rahatsızlığı oluştu mu? Evet bence oluştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu etkili konulardan biriydi” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin doğrudan bilgisi olan diğer bir kaynak “Bildiğim kadarıyla araştırma konuları belli aşamaya gelmişti ve oradan bir soruşturma çıkabilirdi” dedi.

Kamu bankaları aracılığıyla 130 milyar dolar satışı TCMB'nin swap işlemleri tarafından desteklendi ve bir finansal kriz karşısında tampon niteliğinde olduğu düşünülen ülkenin net döviz rezervleri yüzde 75 azaldı.

TCMB başkanlığından Naci Ağbal'ın sürpriz şekilde görevden alınması sonucu oluşan güven kaybı ve yabancı yatırımcı satışlarıyla mart ayında yüzde 11'in üzerinde değer kaydeden dolar/TL salı günü 8.43'e kadar yükselerek, Ağbal'ın görevden alınması sonrası gördüğü 8.4850 zirvesine yaklaşmıştı.