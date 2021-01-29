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FAST sisteminde üst limit 1000 TL’ye yükseltildi

Anlık ödeme uygulaması FAST sisteminde işlem üst limiti 1,000 TL'ye yükseltildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:54, 29/01/2021
Haberler Ekonomi
FAST sisteminde üst limit 1000 TL’ye yükseltildi

Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen anlık perakende ödeme uygulaması, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde bugün itibarıyla işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltildi.

TCMB ilgili sistemi 8 Ocak’ta kullanıma 50 TL limit ile açmıştı. TCMB’nin açıklamasına göre kullanıma açılmasından itibaren FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildi.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1,000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:10:53,