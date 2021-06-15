Görüşme sonrasında dolar/TL yükselişte

Dolar/TL, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü görüşmesi sonrası haftanın en düşük seviyelerinden yönünü sınırlı yukarı çevirerek güne 8,45 seviyesinde başladıktan sonra 8,55’i gördü.

Haziran ayı başında 8.88 ile tarihi zirvesini test etmesinin ardından dolardaki zayıf seyir ve ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye yönelik iyimser beklentilerle dolar/TL 8.2865’e kadar gerilemişti. Bu seviyeler kalıcı olmadı.

‘OLUMLU DEDİLER AMA İPUCU VERMEDİLER’

Erdoğan ve Biden, dün yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmeyi pozitif ve verimli olarak niteledi ancak ilişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermedi.

Sorunlu ilişkilere sahip iki ülkenin liderleri Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasının neredeyse altı ay ardından ilk defa dün NATO zirvesi esnasında yüz yüze görüştü.

Biden görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Büyük bölümü baş başa olmak üzere olumlu ve verimli bir görüşme geçirdik… Heyetlerimiz görüşmeleri sürdürecek. Türkiye ile ABD arasında mesafe kat edeceğimize güveniyorum” dedi.

Erdoğan ayrıca düzenlediği basın toplantısında görüşmeyi “son derece yararlı ve samimi” olarak niteledi ve “karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum” dedi.

Erdoğan, Biden ile görüşmesine Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve bu nedenle F-35 programından fiilen çıkarıldığı S-400 füzelerini de ele aldıklarını ve konunun dışişleri ve savunma bakanları nezdinde izleneceğini ifade etti.

KUR 8,30’UN ALTINI GÖRMÜŞTÜ

Haziran başında 8.88, geçen hafta başında 8.70’e yakın seviyelerde olan dolar/TL bu hafta en düşük 8.2865’e kadar gerilemişti. Bu düşüşte belirleyici dünkü görüşmeye dair olumlu beklentilerdi. Ancak kur ABD Türkiye görüşmesinden kısa vadede S-400 başta olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlara bugün itibarıyla belirgin bir çözüm getirmeyeceğinin anlaşılmasıyla yükselişe geçti.

Güne 10,25 seviyelerinde başlayan euro/TL’de de 10,38 seviyesi görüldü.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dolar/TL 8.3’ün altına düştüğündeki beklenti S-400 sorununa NATO zirvesinde çözüm bulunacağı beklentisine dayanıyordu. Açıkçası piyasanın tamamında bu beklenti hakim değildi. Bizim beklentimiz diyalog kanallarının açık tutulacağı ve sorunların öteleneceği çözüme çalışılacağı yönündeydi. Ki şu an gerçekleşme bu yönde. Bu nedenle 8.28’li seviyeler yerine 8.5’e yakın seviyelerde işlem görüyoruz” dedi.

KÜRESEL PİYASADA FED BEKLENİYOR

Asya borsaları Wall Street’i takip ederek yükselişle açılsa da yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısına çevirdi. Yatırımcılar Fed’in para politikası görünümünde değişiklik sinyali verip vermeyeceğini izleyecekler.

Fed’in bugün başlayıp iki gün sürecek toplantısı öncesinde dolar son bir ayın en yüksek seviyesi yakınlarında seyretti. Önceki aylarda dolar sert değer kayıpları yaşamıştı. Ancak yatırımcılar Fed’in doların değerinin düşmesine neden olan destek imkanlarını ne zaman azaltmaya başlayacağına yönelik ipuçları görmek için Fed toplantısını yakından takip edecekler.

Fed yetkilileri, başta başkan Jerome Powell olmak üzere, artan enflasyon baskılarının geçici olduğunu ve aşırı gevşek para politikasının bir süre daha uygulamada kalacağını vurguladılar. Ancak son dönemde açıklanan veriler salgın yasaklarının kaldırılmasından sonra oluşan enflasyon baskısının para politikasında erken bir sıkılaşmaya yol açabileceği yönünde endişe yarattı.

TCMB’DEN HAZİRAN’DA ADIM BEKLENMİYOR, İLK İNDİRİM İZLENİYOR

Türkiye’de politika faizinin yüzde 19 ile benzer ülkelere göre yüksek seviyelerde bulunması TL değer kayıplarını sınırlandıran en önemli unsur olmaya devam ediyor.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bu hafta enflasyondaki yukarı yönlü riskleri gözeterek politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Reuters anketine göre ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler bir önceki ankette yılın üçüncü çeyrekte yoğunlaşırken bu ayki dördüncü çeyreğe doğru kaydı.

TCMB’nin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşımaya devam ediyorlar. Bu da TL’de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmadı.

Bu hafta piyasayı destekleyen bir diğer unsur ise Çin Merkez Bankası (PBOC) ile swap anlaşmasının boyutunun 2.4 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltilmesi oldu.

Bugün iç piyasada Mayıs ayı bütçe verileri ve Hazine’nin uluslararası piyasalardaki sukuk borçlanması da takip ediliyor.

Öte yandan piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise aşılama süreci olmaya devam ediyor. Türkiye’de aşılama hızı yeni yaş gruplarının aşı sırasına alınmasıyla birlikte dün keskin artış kaydederek 771,000’e yükselirken, yeni vaka sayıları durağan seyrini korudu.