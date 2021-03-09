Gurbetçiler, 40 kat daha pahalı ‘alo’ diyor

Yurtdışından Türkiye'yi telefonla aramanın dakikası 100 kuruştan başlıyor. Yurtiçinden aynı numarayı aramanın maliyeti ise 2.5 kuruş. Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (Telekomder), “Yurtdışından arama 40 kat daha pahalı. Sektörel işletmeciliği bozan, hakkaniyete aykırı olan ve yurtiçi tarifenin 40 katını geçen bu tarife yurtiçine eşitlensin'' açıklamasını yaptı.

10 YIL ÖNCE DAHA UCUZDU

Açıklamada “10 yıl önce yurtdışından Türkiye dakikası 2.5 kuruşa aranıyordu. Yurtdışı arama ile yurtiçi arama arasında 40 kat fark oluşunca dolandırıcılık da başladı. Sabit Telefon İşletmecileri (STH) olarak mevzuata uyabilmek ve imtiyazlı işletmecilerin hakkaniyete de sığmayan bu yurtdışı tarifelerinden para kazanmalarını sağlamak için işi gücü bıraktık dolandırıcıları önlemeye de çalışıyoruz. Hakkaniyete aykırı olan ve yurtiçi tarifenin 40 katını geçen yurtdışı telefon tarifesinin de BTK tarafından yurtiçi tarifeye eşitlenmesi zaruridir” denildi.