Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘2021 yılı Nisan ayı Hazine Nakit Gerçekleşmeleri' verilerini dün akşam yayımladı. Buna göre, Hazine nisanda 13,3 milyar TL açık verdi.

Böylece 2021'in Ocak-Nisan döneminde Hazine toplamda 2 milyar TL açık vermiş oldu. Geçen sene aynı dönemde Hazine 72,7 milyar TL açık vermişti.

Bu dönemde Hazine'nin faiz ödemeleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 48 milyar TL'den 57,9 milyar TL'ye yükseldi.

GELİRLER ARTTI, BORÇLANMA AZALDI

Bu dönemde gelirler ise yüzde 35 artışla 326,9 milyar TL'den 441,4 milyar TL'ye yükseldi.

Hazine'nin giderleri ise yüzde 11 artışla 400,5 milyar TL'den 444,4 milyar TL'ye yükseldi.

2020'nin ilk dört ayında 116,5 milyar TL olan net borçlanma, 2021'in aynı döneminde 26,9 milyar TL'ye geriledi.

İlginizi Çekebilir TCMB anketi: Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

İlginizi Çekebilir TBB: Sorunlu kredi stoku 511 milyar TL, 204 milyar TL'lik kredi yeniden yapılandırıldı