İhale şampiyonlarının ismi vergi şampiyonları listesinde yok

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2019 yılının gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıklarken, kamu ihaleleriyle adını duyuran şirketlerin patronlarının isminin listede yer almaması dikkat çekti.

Dünya Bankası verilerine göre 2002-2020 yılları arasında toplamda 49 milyar dolarlık kamu ihalesi alarak bu alanda Türkiye ve dünyada ilk sırada yer alan Limak Holding, sadece Bursa'daki elektrik şirketi Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış AŞ şirketi ile yer aldı. Bu şirket, kurumlar vergisinde ilk 100'ün yer aldığı listenin son sırasında kendine yer buldu.

CENGİZ İNŞAAT 102 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİ

Son 18 yılda 42,1 milyar dolarlık kamu ihalesi alarak bu alanda dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ikinci sırada yer alan Cengiz Holding ise, Cengiz İnşaat ve Sanayi Ticaret AŞ adıyla kurumlar vergisi ilk 100 listesinde 81. sırada yer aldı. Cengiz İnşaat, 102 milyon TL vergi ödedi.

Son 18 yılda 36,6 milyar dolarlık kamu ihalesi alan Kalyon İnşaat ise listede Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ adıyla ve 92 milyon TL'lik vergiyle 92. sırada yer aldı.

Kamu ihalelerinde öne çıkan Kolin İnşaat ve MNG'nin isimleri ise listede yer almadı. Bu şirketler, isimlerini gizli tutmuş olabilir.

100 KİŞİDEN SADECE 33’Ü İSMİNİ AÇIKLADI

Gelirler vergisi listesinde ise Limak, Cengiz, Kalyon, Kolin ve MNG firmalarının patronlarının isimleri yer almadı.

Gelirler verginde ilk 100 listesinden sadece 33'ü ismini açıklandı, 67 kişi ise ismini gizlemeyi tercih etti. Dolayısıyla, Limak’ın patronu Nihat Özdemir, Cengiz İnşaat’ın patronu Mehmet Cengiz, Kalyon İnşaat’ın patronu Cemal Kalyoncu, Kolin İnşaat’ın patronu Naci Koloğlu ve MNG İnşaat’ın patronu Mehmet Nazif Günal da isimlerini gizli tutmuş olabilir.

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