İktidardan zam illüzyonu yolda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Elektrik zammı için formül arayışında olan iktidar mesken tarifesi yerine sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifelerine fahiş zam yapmayı değerlendiriyor” dedi.

Başak KAYA

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Elektrik zammı için formül arayışında olan iktidar mesken tarifesi yerine sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifelerine fahiş zam yapmayı değerlendiriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın artan elektrik maliyetleri nedeniyle faturalara yapılacak zamla ilgili iktidarın formül arayışında olduğuna işaret ederek, “Vatandaşların tepkisi üzerine iktidar mesken abonelerine daha az; sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine ise daha çok zam yapmayı değerlendiriyor. Mesken tarifelerine az zam yapıldığı illüzyonu yaratmak için sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine yapılacak fahiş zamların faturası yine vatandaşa kesilecek. Bütün temel ürünler ve gıda kış aylarında zamlanacak. Geliri düşen vatandaşımızın bütçesi kışın yapılacak bu zamla adeta sabote edilecek” dedi.

TEK POLİTİKA ZAM

Ahmet Akın, 1 Ekim'de yapılması beklenen elektrik zammıyla ilgili iktidarın arayış içinde olduğunu kaydetti ve şunları söyledi:

“İktidar aylar öncesinden ülkemizde yaşanacak kuraklığı görmezden geldi. Pandemi sonrası uluslararası enerji fiyatlarında yaşanacak artışa karşın herhangi bir politika uygulamadı. İktidar bugüne kadar uyguladığı en iyi politika olan “faturayı vatandaşa keserek zam yapmayı” hayata geçirmeye hazırlanıyor.”;

ENFLASYONU TETİKLER

Akın, “Sanayi abone tarifesine yapılacak fahiş zam, sanayicimizin artan maliyeti nedeniyle dünya genelinde rekabetini düşürmesinin yanı sıra yaratacağı domino etkisiyle kış aylarında enflasyonu tetikleyecektir” dedi.