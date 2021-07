İş kazaları 6 ayda 1155 can aldı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında iş cinayeti sonucu en az 2427, 2021 yılının ilk yarısında ise en az 1155 işçinin vefat ettiğini, iş cinayetlerinde son yılların en yüksek rakamlarıyla karşılaşıldığını ve bu rakamların 2013 yılı iş cinayeti rakamlarının iki katına denk geldiğini belirtti.

Her yaz döneminde mevsimlik tarım işçilerinin çok sayıda trafik kazası geçirdiğini, bu kazalar sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan tarım işçilerinin sık sık kamuoyunda gündeme geldiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde yaklaşık 1 milyon mevsimlik tarım işçisi bulunmaktadır. Zor şartlar altında çalışan bu işçilerin çalışma şartları iyileştirilmeli ve sorunlarının çözümüne yönelik uygulamalar bir an önce hayata geçirilerek her yıl yaşanan bu drama seyirci kalınmamalıdır” dedi.

2020’DE TARIM VE ORMAN İŞ KOLUNDA 442 EMEKÇİ VEFAT ETTİ

2020 yılında en az 2.427 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken en yüksek iş cinayeti rakamları ile karşılaşılan ilk 3 sektör sırasıyla Tarım ve Orman, İnşaat ve Yol, Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolları oldu.

2020 yılında yaşanan iş cinayetlerinin iş kollarına ve nedenlerine göre dağılımına bakıldığında 442 işçi (224 çiftçi-218 işçi) Tarım ve Orman, 355 işçi İnşaat ve Yol, 330 işçi ise Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda hayatını kaybetti. Yaşanan iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ise ilk sırayı 741 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan COVİD-19 alırken sırasıyla trafik ve servis kazası nedeniyle 388, ezilme ve göçük nedeniyle de 296 işçi hayatını kaybettİ.

2021’İN İLK YARISINDA AZALMA OLMADI

2021 yılının ilk 6 aylık bölümünde en az 1.115 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Tarım-orman işkolunda 159, inşaat-yol işkolunda 150 işçi hayatını kaybederken vefat etme nedenlerine bakıldığında yüzde 34'ünün COVİD-19 sebepli vefatlar olması salgın döneminde işçilerin bir kez daha göz ardı edildiğini göstermektedir.

2 AYDA 24 İŞÇİ İNTİHAR ETTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2021 yılı Haziran ayında en az 11, Mayıs ayında ise 13 emekçinin ‘borç ve işsizlik' nedenleriyle intihar etmesinin, işçilerin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın somut göstergesi olduğunu belirtti.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN DRAMINA SEYİRCİ KALINIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her hasat döneminde fındık, pamuk, domates, patates ve meyve bozumu gibi ürünlerin hasadı için şehirlerarası yolculuk yapan 1 milyona yakın mevsimlik tarım işçisi bulunmaktadır. Bu işçiler tarla ya da çiftliklerde olumsuz şartlarda çalışmakta olup sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, ücret, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok sorunla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca her yıl ekmek paralarını kazanmak için çeşitli şehirlere yolculuk yapan mevsimlik tarım işçileri geçirdikleri trafik kazalarıyla kamuoyunun gündemine sık sık gelmektedir. Artık bu drama seyirci kalınmamalı, mevsimlik tarım işçileri trafik kazaları ve ölümlerle değil, sorunlarının çözümlerine yönelik atılacak adımlarla gündeme gelmeliler. Göstermelik genelgeler sorunlara çözüm olmadığı artık fark edilmelidir. Ekmek mücadelesi için çıktıkları yolculuğun son yolculukları olmaması için, uygun olmayan araçlarda ve uygunsuz şekillerde yolculuk yapmaları artık bir son bulmalıdır. Barınma ve taşınma koşullarının insanca yaşam şartları dikkate alınarak oluşturulması sağlanmalıdır” diye konuştu.

7 MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ VEFAT ETTİ, 120 YARALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG) 2020 yılı ile 2021 yılının ilk yarısında ülkemizde yaşanan iş cinayetlerini yayınladığı rapora ve mevsimlik tarım işçilerinin 2021 yılında yaşadıkları trafik kazalarına dikkat çekti. Verilere yansıdığı üzere tarım-orman işkolunda yaşanan iş cinayetlerinin ciddi boyutlara ulaştığını da belirtti.

2021 yılının ilk 7 ayında yerel ve ulusal basına yansıyan 12 kazada 7 mevsimlik tarım işçisi vefat ederken 120 kişi de yaralandı. Sadece içinde bulunduğumuz Temmuz ayında 5 ayrı kazada 1 mevsimlik tarım işçisi vefat ederken 59 işçi de yaralandı.

