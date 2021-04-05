İSG’den havalimanındaki kiralarla ilgili açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 20 yıl süre ile işletme hakkını elinde bulunduran Malezyalı, Malaysia Airports Holdings Berhad isimli şirket, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, havalimanı içinde hizmet veren iş yerlerine ihtarname göndererek borcun ödenmesini aksi halde icra yoluna gideceğini bildirmişti. AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'te sosyal medya hesabından Malezyalı şirketin bu yaklaşımını, “Korana döneminde de gördük, yabancı sermayenin tek derdi kendi çıkarıdır” diyerek eleştirmişti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesini gerçekleştiren İSG'nin CEO'su Ersel Göral, çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Covid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi zorlamaya devam ettiği hatırlaltılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın azalan yolcu trafiği ve bunun sonucunda meydana gelen finansal etki açısından içinde bulunduğu durum, sadece havalimanımıza özgü değil; dünya çapındaki tüm havalimanları, olumsuz etkileri yönetme ve azaltmada benzer zorluklarla karşı karşıyalar” denildi.

En acil önceliğin havalimanı operasyonlarının devamlılığını sağlamak olduğu belirtilen açıklamada, “İş ortaklarımızın bu krizi bizimle birlikte aşabilmelerine yardımcı olmak amacıyla imkanlarımız dahilinde her türlü çabayı sarf ettik” denildi ve İSG tarafından sağlanan bazı desteklere ilişkin şu bilgiler yer aldı:

-Kiracılara, havalimanının kapalı olduğu Nisan – Mayıs 2020 döneminde 2 ay için kira bedelleri tahakkuk ettirilmeyerek, finansal destek sağlandı. Ayrıca, iş ortaklarımızın nakit akışlarını rahatlamaya yardımcı olmak amacıyla 2020 Mart ayında ve Haziran – Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsamak üzere, toplam sekiz ay için hak sahibi kiracılara yüzde 50'ye varan oranlarda kira indirimi yapıldı.

Kiracılara Nisan 2020'den Şubat 2021'e kadar geçen süre için herhangi bir gecikme faizi uygulanmadı.

-126 ticari kiracıya, hava yollarına ve yer hizmetleri operatörlerine toplamda yaklaşık 6 milyon Euro tutarında indirimle kira destek programı sunuldu. Bu tutarın 4 milyon Euro'luk kısmı bugüne kadar kullanıldı. Bununla birlikte, kiracıların bazı koşulları yerine getirmesi talep edildi. Örneğin bu kapsamda kiracılardan Covid-19 öncesi döneme ait olan ve vadesi gelmiş ödemeleri kapatmaları istendi. Bakiyelerin pandemi başlamadan önceki dönemde gerçekleşmiş olması nedeniyle bu adil bir talepti. Havalimanı işletmesi de pandemiden finansal olarak olumsuz etkilenmektedir ve havalimanını vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için çalışır halde tutabilmemiz kritik önem taşımaktadır.

-Mağduriyetlerin ele alınması için adil bir süreç yürütüldü ve iletişim kanalları açık tutuldu. İtiraz etmek veya esnek bir ödeme planı talep etmek isteyen kiracıların bu istekleri, yönetim uygulamalarımız doğrultusunda değerlendirildi.

Tüm bunlarla, kiracılara, Türkiye'deki diğer havalimanlarında sunulanlara ve MAHB Grubun diğer havalimanlarındaki kiracılara sağladığı kolaylıklara paralel şekilde destekler sağlanması amaçlandı.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI’NA 922 MİLYON EURO KİRA BEDELİ ÖDENDİ

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi;

İSG'nin hisselerini 520 milyon Euro yatırımla satın alan MAHB Group, bugüne dek Savunma Sanayi Başkanlığı'na 922,9 milyon Euro kira bedeli ödemiştir. Ayrıca 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre şirketimizin 2023 yılında doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı 75.000 kişilik istihdamla Türkiye ekonomisine 44 milyar dolarlık bir katma değer sağlayacağı hesaplanmıştır. MAHB Group, Türkiye ekonomisine olan güvenini her fırsatta dile getirmeye devam etmekte, İSG'nin ve Türk sivil havacılık sektörünün büyümesine yönelik kararlılığını sürdürmektedir.