‘İşimizi borçla döndürüyoruz’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sanayicilerin derdini dinledi, bir dokundu bin ah işitti. Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) meclis toplantısına katılan Bakan Elvan'a dert yanan sanayiciler, Covid-19 sürecinde gerçek anlamda destek alamadıklarını, aksine borç para verilmesi yüzünden daha da borçlu hale geldiklerini söylediler.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, desteklerin yetersiz kalması nedeniyle Türkiye'nin iflas artışında dünyada ilk sırada yer aldığı uyarısında bulundu. Bakan Elvan ise pandemi sürecini başarılı yürüttüklerini savundu. Başkan Özdebir, “dost acı söyler” diyerek sanayinin içinde bulunduğu sıkıntıları tek tek anlattı. Gelişmiş ülkelerin bu süreçte nakit ve vergi gibi desteklere ağırlık vererek üretimi ayakta tutmaya çalıştığını, Türkiye'de ise destek denilerek yine kredilere ağırlık verildiğini, bunun sonucunda sanayicinin ve halkın borcunun arttığını, enflasyonun yükseldiğini anlattı. Sanayicinin ayakta durabilmek için borca değil desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özdebir, şöyle konuştu:

“Sanayi sektörü borcu borçla çeviriyor ki bu yüksek riskli ve sürdürülebilir olmayan bir yapı. Bugüne kadar firmalar kredi ile ayakta kalmaya çalıştı. Pandemi sürecinde Türkiye'de doğrudan desteklerin milli gelire oranı yüzde 1.9 olmuştur. Bu oranla Türkiye, G20 ülkeleri içinde Meksika'dan sonra sonuncudur.”