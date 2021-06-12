Gençler işsiz, AKP’liler çifter çifter maaş alıyor

CHP'nin ekonomi politikalarının halka anlatılması halkın taleplerinin öğrenilmesi amacıyla oluşturduğu Ekonomi ve Esnaf Masası heyeti, Bingöl'e gitti. Ziyaretler öncesi açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İşsizlik oranı gençlerde yüzde 28 olarak açıklandı. Bizim gittiğimiz her yerde gençler ‘üçte ikimiz, hatta hepimiz işsiziz' diyorlar. Bir tarafta işsiz ve gelirsiz olanlar var, diğer tarafta çifter çifter maaş alan bürokratlar, milletvekilleri var” dedi.

Veli Ağbaba, Doğu bölgelerinde işsizlik ve yoksulluğun had safhada olduğunu belirterek, “Esnafımız zor durumda. Esnafa sorduğumuz zaman ‘AKP milletvekilleri buraya bayramda geliyorlar, biz bırakın bayram şekeri almayı, çay şekeri almayı unuttuk' diyorlar. İki yıla kadar yem fiyatları nedeniyle hayvancılık da bitecek” diye konuştu.

LAĞIM PATLAMIŞ

Ağbaba konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkede lağım patlamış, hâlâ muhalefete saldırıyorlar. Hukuk askıya alınmış, devlet çete yönetimine, mafya organizasyonuna dönüşmüş. Her yer çiftlik gibi yönetiliyor. AKP'nin icraatı denilince akla yolsuzluk, dolandırıcılık geliyor. 28 yaşında eğitimsiz biri 2 milyar dolar çarpmış. İçişleri Bakanı, bu yolsuzluktan para aldı mı bilmiyoruz. Bakanın her dolandırıcıyla bir fotoğrafı var. İçişleri Bakanı'nın derhal istifa etmesi lazım.”

Almanya'da 9 bin makam aracı var bizde 125 bin

İktidarın gerçek gündemden koptuğunu belirten Ağbaba, “Herkes müjde beklerken önceki gün kabine toplantısını ertelediler. Devleti kabile devletine dönüştürdüler” dedi.

Ağbaba, “Dünyanın en büyük araba üreticisi Almanya'da makam araç sayısı 9 bin, bizde 125 bin. Japonya'da araç sayısı 10 bin, bizde yaklaşık 10 katı. Merkel 750 bin TL'lik arabaya biniyor, bizim fukaranın bindiği araç 5 milyon TL. Meclis Başkanı 50 araçlık konvoyla geziyor, biz görüp utanıyoruz. Türkiye'nin çivisi çıkmış durumda” dedi.