İtalya’da başbakan 115 bin euro olan maaşını almayacak

İtalya'da 2021 yılının Şubat ayında başbakanlık koltuğuna oturan Mario Draghi'nin görev süresince devletten maaş almayacağı açıklandı.

Bloomberg'ün aktardığına göre, karar, hükümetin internet sitesinde yer aldı.

1 MİLYON 180 BİN TL’YE DENK

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bir önceki başkanı olan Draghi, böylece yıllık 115 bin euro (140 bin dolar) olan maaşından feragat etmiş olacak. Rakam bugünkü kurla 1 milyon 180 bin TL'ye denk geliyor.

Bloomberg, İtalya'da halkın politikacıların yüksek maaşından şikayetçi olduğunu, Draghi'nin de arkasındaki geniş koalisyonun siyasi desteğini korumak için bu adımı attığını yazdı.

ÖNCEKİ BAŞBAKAN YÜZDE 80’İNİ ALMIŞTI

İtalya'da Draghi'den önce başbakanlık koltuğunda oturan Giuseppe Conte, maaşının yüzde 80'ini almayı tercih etmişti.

Seçimle iş başına gelmeyen Draghi, göreve geldikten sonra pandemide yavaşlayan İtalyan ekonomisini canlandırmak için kapsamlı harcama programlarını devreye almıştı.

Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nda görevi öncesinde ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs'ta da görev almıştı.

İtalya, geçen sene dünyada salgının en şiddetli yaşandığı ülkelerden biri olmuştu.

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