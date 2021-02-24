Kamuya açık piyasalardan büyük çıkış

Dünyanın büyük ulusal varlık fonları geçen yılın son çeyreğinde, büyük bölümü hisse senetlerinden olmak üzere kamuya açık piyasalardan 16.3 milyar dolar değerinde çıkış yaptı.

Hükümetlerinin koronavirüs kriziyle mücadelesine destek vereceklerini açıklayan Norveç, Azerbaycan ve Kazakistan gibi bazı ülkelerin ulusal varlık fonları, piyasalardan para çekeceklerini yine geçen yıl açıklamışlardı.

Araştırma şirketi eVestment’ın derlediği verilere göre ulusal varlık fonlarının hisse senedi yatırım stratejilerini yöneten fon yöneticilerinin 2020’nin son üç ayında yaptığı satışlar 18.5 milyar dolara ulaştı.

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EKONOMİYİ CANLANDIRMA ADIMLARI ETKİLİ OLDU

Küresel hisse senedi piyasaları geçen yılı salgın sonucu dip seviyeleri gördüğü Mart ayına kıyasla yüzde 60 yükselişle, tarihi rekora yakın seviyelerden kapattı. Piyasalardaki yükselişte dünyanın pek çok ülkesinin ekonomiyi canlandırmak için attığı adımların etkisi oldu.

Tüm varlık sınıflarının toplamına bakıldığında, ulusal varlık fonları yatırımlarını gerçekleştiren yöneticilerin yönettiği fonlardan net para çıkışı 16.3 milyar dolar oldu, yani 2017’nin ilk çeyreğinden bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Ancak Ulusal Varlık Fonları Uluslararası Forumu (IFSWF) verilerin öneminin tartışmaya açık olduğunu belirtti.

IFSWF strateji ve iletişim direktörü Victoria Barbary, “Araştırmamıza göre, bu rakamlar küresel piyasalara yatırım yapan üyelerimizin davranışlarının göstergesi gibi görünmüyor. Büyük ulusal varlık fonlarının çoğu ETF dışındaki varlıklar için yatırım havuzlarını bir araç olarak kullanmamaktadır” dedi. (REUTERS)

