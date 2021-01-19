Katar’dan Asya’ya yatırım ve İran ile diyalog adımı

İki ay önce Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu 200 milyon dolar bedelle satın alan Katar Yatırım Otoritesi (QIA), yatırım yaptığı bölgeleri çeşitlendirmeyi planlıyor.

Bloomberg TV'ye konuşan Katar Yatırım Otoritesi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman El Sani, yatırımlarının Kuzey Amerika ve Avrupa'da yoğunlaştığını, yatırım portföyünü çeşitlendirmek için doğuda arayışta olduklarını, Asya'nın fazlasıyla radarlarında olduğunu dile getirdi.

4 ÜLKENİN İSMİNİ VERDİ

Asya'da yatırım yapacakları ülkeler olarak Hindistan, Malezya, Singapur ve Çin'in isimlerini veren El Sani, Çin'de son yıllarda birçok yatırım yaptıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

Kuzey Amerika'nın yatırımlarda öncelikli konumunu sürdüreceğini, Avrupa'ya da son 10 yılda büyük yatırımlar yaptıklarını belirten El Sani, Asya'nın yatırımlarda adil bir pay almadığını, amaçlarının sadece büyüme değil çeşitlendirme olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir Katar katar satılıyoruz

DÜNYANIN EN BÜYÜK 11. VARLIK FONU

300 milyar dolarlık varlığı yönettiği belirtilen QIA, ABD merkezli Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü verilerine göre dünyanın 11. büyük varlık fonu konumunda.

QIA, Londra Borsası ve Alman otomotiv devi Volkwagen AG gibi dev şirketlerde pay sahibi olan QIA, geçen yıl Borsa İstanbul'da yüzde 10'luk payın yanı sıra, İstanbul'da lüks markalara ev sahipliği yapan alışveriş merkezi İstinye Park'ın yüzde 42'lik hissesini satın almıştı.

İRAN İLE DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan, El Sani, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeleri İran ile diyaloğa çağırdı.

El Sani, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar'ın liderleri ile İran liderinin bir araya geleceği bir zirvenin toplanması çağrısını yineleyerek “Bunun olabileceğine inanıyoruz, bu konuda umutluyuz” dedi.

İlginizi Çekebilir İşte Katar'ın Borsa İstanbul için ödediği para!

BIDEN’IN İRAN SİYASETİYLE UYUMLU

Katar'ın söz konusu İran'la diyalog çağrısı, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralmasının hemen öncesinde geldi. Trump'ın aksine Biden, İran'a karşı diplomasiyi öne çıkarmayı ve Barack Obama döneminde imzalanan ancak Trump'ın geri çekildiği nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmayı vaat etmişti.

2017'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri, Müslüman Kardeşler'i desteklediği gerekçesiyle Katar'a abluka kararı almıştı. Bu kararın bir gerekçesinin de Katar'ın İran ile ortak gaz üretimi için işbirliği girişimleri olduğu öne sürülmüştü.

El Sani, istenirse ABD ile İran arasında müzakerelere aracılık edebileceklerini, ABD ile İran arasında anlaşma olmasını istediklerini dile getirdi.

İslamcı hareketlere destek konusundaki soruya da El Sani, “Barışçıl yollarla adalet arayışlarını desteklemeye devam edeceklerini” söyleyerek dolaylı olarak Müslüman Kardeşler’e desteğe devam mesajı verdi.

KATAR İRAN İLE GAZ ORTAKLIĞI ARAYIŞINDA

Trump'ın İran'a karşı sert yaptırımlar içeren siyasetine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek gelmişti.

Katar'a dönük abluka, 9 Ocak 2021'de resmen kaldırılmıştı.

Dünyanın bir numaralı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticisi olan Katar, Basra Körfezi'ndeki gaz sahalarını işletmek için İran ile işbirliği arayışında.

İlginizi Çekebilir Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar 3,5 yılın ardından yeniden başlıyor

İlginizi Çekebilir İstanbul'un yeni semti: Katar