Kavcıoğlu’ndan yatırımcılara ‘sıkı duruş’ mesajı

TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta göreve başlamasından sonra düzenlenen ilk yatırımcı toplantısında selefi döneminde başlatılan sıkı para politikasına bağlı kalınacağını söyledi.

Enflasyonu düşürme hedefi ile faizleri yükselterek sıkı para politikası uygulayan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sürpriz bir şekilde 20 Mart’ta görevden alındı ve yerine daha önceki yazılarında yüksek faizlere karşı olduğunu beyan etmiş olan Şahap Kavcıoğlu atandı.

ENFLASYON VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Kavcıoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte Türkiye’de ekonomi politikalarında öngörülebilirliğe olan güveni kaybeden yabancı yatırımcılar para politikasının hızla gevşetileceği endişesiyle Türk varlıklarının tamamında satışa gitti. TL yüzde 10’dan fazla değer kaybederken borsa da yüzde 10 geriledi.

Toplantıya katılan iki kaynak, Kavcıoğlu’nun sıkı para politikasına devam edileceği mesajını verdiğini belirtti. Kavcıoğlu toplantıda enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek bunun sıkı bir para politikası duruşu getirdiğini ifade etti. (Reuters)



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