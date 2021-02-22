Lokantacı esnafı, 1 Mart’ta dükkanlarını açabilme umuduyla hazırlıklara başladı

Eskişehir’de lokantacı esnafı 1 Mart tarihinde işletmelerini tekrar faaliyete geçirebilme umuduyla şimdiden hazırlıklara başladı. Dükkanlarını baştan aşağı temizleyen ve dezenfekte eden lokantacı esnafı, “Virüsün kaynağı biz değiliz. 1 Mart'ta dükkânlarımızın açılmasını bekliyoruz. Bıçak kemiğe dayandı” dedi.

“ÇOK YORULDUK”

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*1 Mart'ta açılacağı söylenmedi henüz, 1 Mart tarihinde konunun değerlendirmeye alınacağı söylendi. Değerlendirmeye alınacak olması bile heyecan yarattı. Görüyorsunuz ki vatandaşımız, esnafımız temizliklerine başladı. Tekrar personelini geri çağırdı. Hazırlıklarını yaptı. Biz artık bir an evvel açılmak istiyoruz. Çok yorulduk.

*Hayat devam ediyor. Havalar iyileşti, güneş açtı, herkes sokakta elini, kolunu sallaya sallaya geziyor. Her şey ortada. Bu işin günah keçisi olmaktan artık çıkmak istiyoruz. Çünkü virüsün kaynağı biz değiliz.

*Aylardır zaten kapalıyız. Virüsün kaynağı eğer biz isek bu virüs neden düşmüyor? Vaka sayısı neden düşmüyor? Lokantalar kapalı. Düşmediğine göre bizle ilgili değil.

“AÇILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Valilik ile henüz görüşmediklerini kaydeden Bilen, şunları söyledi;

*Sağlık bakanımızın açıklamalarına göre 1 Mart'ta bunu değerlendirmeye alacaklar. 4 kategoriye ayırdılar. Mavi, sarı, turuncu, kırmızı. Bizler de sarı listedeyiz. Eskişehir halkını duyarlı olmaya davet ediyorum. Sosyal mesafeye dikkat etsinler.

*Eskişehir halkı bir nebze duyarlı. Bu da sevindirici bir haber. Dişimizi sıkalım. Vali Bey ile Kaymakam Beyle, Emniyet Müdürü ile yerel yöneticilerimizle zaten istişare halindeyiz. Onlar da bize gereken yardımları gösteriyor.

*Destekleri her seferinde var. Yanımızdalar. Bizlerin penceresinden bakıyor. Açılma ile ilgili önümüzdeki günlerde kendileri ile görüşeceğiz. Netleşsin bakalım. Mart ayı itibariyle dedikleri için. Gereken görüşmelerimizi yapacağız. Lokantalarımızın açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

“ZOR GÜNLER GEÇİRDİK”

1 Mart gelmeden dükkanlarında hazırlıklarına başlayan lokanta esnaflarından Ferdi Yapıcı, “1 Mart'ta gerçekten açılmasını çok istiyoruz. Esnaf olarak, lokantacı olarak çok zor günler geçirdik. Gerçekten iş yeri sahipleri ve çalışanlar yaklaşık 4 ay kapalıydık. Zor günler geçirdik. Dileriz ki bütün esnaflar için iyi bir açılış olur. Gerçekten esnaf zor günler geçirdi. Gördüğünüz gibi hazırlanır. İnşallah herkes için hayırlısı olur” dedi.

“KREDİLERİ ÖDEYEMİYORUZ”

Coronadan en çok etkilenen esnafın lokantacı esnafı olduğunu vurgulayan lokantacı Mehmet Cesur, “İnşallah 1 Mart'ta açılacak diyorlar. Çok ümitliyiz. Çok sevindik bu konuda. Yetkililere teşekkür ederiz. Ümitliyiz. İnşallah açılır da bizler de nefes alırız. Hem ekonomik hem de psikolojik olarak çok etkilendik. Borçlanarak elektrik, kirayı, suyu ödedik. Kredi kartları doldu. Aldığımız kredileri ödeyemiyoruz. Kredilerin günü geçiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok zor geçiyor” ifadelerini kullandı.

“AÇILMAZSA DÜKKANIN ANAHTARINI VALİYE VERECEĞİM”

12 aydır çok sıkıntıda olduklarını, 1 Mart tarihinde lokantaların açılmasını istediklerini kaydeden Murat Erken, “Eğer açılmazsa dükkanın kilidini Vali Bey'e verip geçeceğim yani. Elemanların sigortalarını yatıramıyoruz, kirayı veremiyoruz, elektrik paralarını yatıramıyoruz. Çok mağduruz. 1 Mart’ta lokantaların açılmasına izin verilmezse eğer, Valilik'e götürüp şu dükkanın anahtarlarını vereceğim yani. O dereceye geldik. Buraya kadar geldi yani” şeklinde konuştu.

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