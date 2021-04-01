Merkez Bankası’na kayıp rezerv davası

Suç duyurusunda MB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasından hemen önce ucuz kurdan alınıp daha sonra yüksek kurdan satılan 842 milyon doların da araştırılması talep edildi.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin Hazine ve Maliye bakanları Berat Albayrak ve Lütfi Elvan ile MB başkanları Murat Uysal ve Naci Ağbal'ın şüpheli olarak isimlerine yer verilen suç duyurusunda görevi kötüye kullanma ve irtikap suçlarının işlenmiş olabileceği iddia edildi. Dilekçede, MB'nin 2019'da 33 milyar dolar, 2020'de de 93.3 milyar dolar olmak üzere iki yılda 126.3 milyar dolarlık rezervin kamu bankaları üzerinden satıldığı, buna rağmen doların 6 liradan 8 liraya çıktığı, faizlerin yükseldiği belirtildi. Dilekçede “Rezervlerden hangi tarih ve saatte, kime, ne kadar dolar-Euro satışı yapıldığı kayıtlı olmasına rağmen bu şirket veya kişiler açıklanmamıştır. Bu durum yandaş kişi veya şirketlere haksız kazanç sağlandığının açık göstergesidir” denildi.

BİRİLERİ FIRSATA ÇEVİRMİŞ

Suç duyurusunda MB eski Başkanı Naci Ağbal'ın 20 Mart'ta görevine son verildiği, ancak döviz mevduatların 18-19 Mart tarihlerinde 842 milyon dolar birden arttığı belirtilirken, “Bu durum göstermektedir ki, görevden alma işlemini birileri önceden bilmektedir ve bu kişiler bu durumu fırsata çevirmiştir. Cuma günü düşük değerden alınan döviz pazartesi günü yüksek fiyatla bozdurulmuştur” iddiasında bulunuldu.