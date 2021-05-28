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Merkez Bankası’nın kritik birimlerinde görev değişikliği

Merkez Bankası'nda para politikası kurulunun ardından kritik birimlerde görev değişikliği yaşandı.

Güncellenme: 13:17, 28/05/2021
HaberlerEkonomi
Merkez Bankası’nın kritik birimlerinde görev değişikliği

Bloomberg’in haberine göre, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önemli departmanlarında görev değişiklikleri yapıldı.

Bankacılık, İstatistik ve Araştırma departmanlarının başına yeni genel müdür atamaları yapılırken, kaynaklar geniş çaplı atamaların diğer departmanların orta düzey yöneticilerini de kapsadığını belirtti.

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yusuf Bora Enhoş olurken Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü olarak Mahmut Günay atandı.

Mart ayında Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından devam eden değişikliklerle üç Para Politikası Kurulu üyesi de değiştirilmişti. Son olarak bu hafta Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Oğuzhan Özbaş'ı görevden alınmıştı.

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