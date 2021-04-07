Milyarderlerin yeni başkenti: Pekin

ABD uzun zamandır dünyadaki diğer ülkelerden daha fazla milyardere ev sahipliği yapıyor, ancak Çin bu yılki atağıyla Amerika’ya neredeyse yetişmek üzere. 2021’de Çin’in başkenti 33 yeni milyarder daha kazandı. En çok milyarder sayısına sahip 10 şehir arasında da beş Çin şehri yer alıyor; beşinci sırada yer alan Shenzhen ve altıncı sırada yer alan Şanghay, listede dikkat çekiyor.

Listeye giren diğer tek ABD şehri ise, 48 milyarderle sekizinci sırada yer alan San Francisco.

Pekin’in en zengin sakini ise 35,6 milyar dolarlık servetiyle TikTok’un da sahibi olan ByteDance’in kurucusu Zhang Yiming… New York’ta yaşayan milyarderlerin başını ise 59 milyar dolarlık servetiyle eski belediye başkanı Michael Bloomberg çekiyor.

Business Insider editörlerinden Lina Batarags, en zenginler listesi ile ilgili yazısında ABD’de milyarderlerin pandemi döneminde %44 daha zenginleştiğini ancak aynı dönemde 80 milyon Amerikalı vatandaşın işini kaybettiğini ve yaklaşık 8 milyonunun da yoksullukla mücadele etmeye başladığını belirterek salgın ve ekonomik durgunluğun sosyoekonomik yapı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

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