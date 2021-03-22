Moody’s’ten Türk Lirası ve enflasyon uyarısı

Moody’s, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB Başkanı’nı görevden almasıyla ülkeye sermaye girişinin muhtemelen tersine döneceğini ve döviz kuru üzerinde yeniden baskı yaratarak daha yüksek enflasyona neden olacağını açıkladı.

Moody’s aynı zamanda, yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde büyümeyi sağlamak için TCMB’nin politika faizini tekrar enflasyon seviyesinin altına çekebileceğini belirtti.

Moddy’s açıklamasına göre, bu gibi adımlar daha fazla ithalata ve daha yüksek cari açığa neden olabilir. REUTERS

İlginizi Çekebilir Ali Babacan'dan çok çarpıcı Naci Ağbal iddiası