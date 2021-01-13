Müşteri sayısını ikiye katladı, istihdamda 1.1 milyonluk etki yarattı

E-ticaret platformu Trendyol, bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol'un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, “Trendyol milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir e-ticaret platformu olmanın ötesinde, işletmelerin ticaretlerini dijitalde sürdürdüğü büyük bir pazaryeri. Platformumuz sayesinde bizimle çalışan işletme ve satıcıların Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Üretimi, üreticiyi, esnaf ve KOBİ’yi destekliyor ve istihdama katkı sağlıyoruz. Ayrıca tüm ödemeleri dijital yöntemlerle alarak kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırıyoruz” dedi.

Mutlu, “Pandemi döneminde, platformumuzda satış yapan işletmelerin ve ihtiyaçlarını karşılayan müşterilerin artmasıyla Türkiye ekonomisine pozitif etkimiz daha da arttı. 2020'de, büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletmemiz ve 1,1 milyon bireysel satıcımız platformumuz üzerinden 347 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi” diye ekledi.

Mutlu şöyle devam etti: “Platformumuzda yer alan 98 bin satıcının 97 bini mikro işletme ve KOBİ, 1.205'i ise büyük işletmeler. Satıcılarımız Trendyol'dan gelen siparişleri karşılamak için 360 bin kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte platformumuzda gerçekleşen satışlar ürün imalatı, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri ve dijital pazarlama gibi birçok sektörü harekete geçiriyor. Trendyol bu yolla 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlıyor. 98 bin satıcımız ve bu dolaylı istihdam ile birlikte Türkiye ekonomisine toplam 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yapıyoruz.”

Trendyol'da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürün çeşidi bulunduğunu söyleyen Mulu, “Platformumuzda 2019 yılı içinde en az bir alışveriş yapan, yani aktif müşteri sayısı 9,2 milyon iken, 2020'de bu sayı 19,3 milyona ulaştı. 2020'nin son çeyreğinde günde ortalama 1,1 milyon paketi müşterilerimize ulaştırdık.” dedi.