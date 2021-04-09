Norveç varlık fonu hisse senedi sayısını azaltacak

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, referans endeksindeki hisse senedi sayısını azaltacak.

Norveç hükümeti, referans endeksteki hisse senedi sayısının yüzde 25-30 oranında azaltılmasını önerdi. Yapılan açıklamaya göre, referans endeks yapılacak bu indirim sonrası 6 bin 600 şirketi kapsayacak.

31 Aralık 2020 itibarıyla referans endeksteki 73 ülkeden hisse senetleri içinde en büyük pay yüzde 43,36 ile Kuzey Amerika şirketlerine ait. Avrupa hisse senetlerinin oranı yüzde 30,9 ve Türk hisselerinin payı yüzde 0,08 seviyesinde.

SUUDİ ARABİSTAN DAHİL EDİLMEYECEK

Referans endekste yapılacak bu indirimin en çok küçük şirketleri etkileyeceğini belirten Norveç hükümeti, endekse bu kez Suudi Arabistan’ı dahil etmeyecek.

Varlık fonuna bahis hisselerine yatırım yapma imkanı verilmeye devam edileceğini belirten hükümet, kenevir, esrar üreticilerine yatırıma izin verilmeyeceğini vurguladı.

TÜRK ŞİRKETLERE DE YATIRIM YAPMIŞTI

Norveç varlık fonu 2020 yılında aralarında Türkiye’den Akbank, Aksa Akrilik, Anadolu Efes, Anadolu Hayat Emeklilik, Arçelik, Aselsan, BİM, Coca-Cola İçecek, Doğtaş Kelebek, Ereğli Demir ve Çelik, Ford Otomotiv, Kardemir Karabük, Kervan Gıda, KOÇ Holding, Kron Telekomünikasyon, Logo Yazılım, Mavi Giyim, Otokar, Pegasus Hava, Petkim, Selçuk Ecza Tekfen Holding, Tofaş Türk Otomobil, Turkcell, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Tüpraş, Şişe Cam, Türk Hava Yolları, Türk Traktör’ün de olduğu 9124 şirkete yatırım yapmıştı.

NORVEÇ'TEN SON 75 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Norveç 2020'de yüzde 2.5 küçülürken bu oran ülke ekonomisinin 1945 yılından beri sergilediği en kötü performans oldu.

Norveç dördüncü çeyrekte ise yüzde 1.9 büyüdü. Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç 2020'de yüzde 6.8 daralan euro bölgesi gayrısafi yurt içi hasılasından daha iyi bir performans sergiledi.

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