Reuters: Gaz müjdesi bile TL’yi kurtaramaz

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Karadeniz'de yeni bir doğalgaz kaynağı daha bulunduğunu açıkladığını ancak bu haberlerin hızla değer kaybeden TL'yi kurtarmaya yetmeyeceğini belirtti. Haberde Erdoğan'ın benzer bir müjdeyi geçen yıl dolar yine yüksek seviyedeyken Sakarya bölgesinde 405 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurarak yaptığı hatırlatıldı.

SESSİZ KALMA ZAMANI

Erdoğan'ın yine eski taktikleri uyguladığı yorumu yapılan haberde şu sözlere yer verildi: “Daha basit bir çözüm var. Erdoğan bu (geçen) hafta, üçüncü defa para politikası konusunda işbirliği yapmayan Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdikten 3 aydan kısa bir süre sonra faizlerin düşürülmesi çağrısı yaparak liranın dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesine vesile oldu. Bir yandan da Ruslar ve İngilizler bu yaz coronavirüs endişesiyle Türkiye plajlarından kaçınıyor. Kendini yüksek faiz oranlarının düşmanı olarak niteleyen kişinin sessiz kalma zamanı geldi.”

Dolar çalkantılı haftayı 8.63 liradan tamamladı

Hafta başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi mesajlarıyla tarihi seviyelerini görerek 8.77 liraya çıkan dolar, haftanın geri kalanını 8.70'in altında geçirdi. Erdoğan'ın ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mevcut duruşun süreceği şeklinde yorumlanan açıklamaları kurların zirveden dönmesinde etkili oldu. Pazartesi güne 8.5884 liradan başlayan dolar, çalkantılı haftayı 8.6350 liradan tamamladı. Euro ise 10.4975 ile başladığı haftayı 10.5050 liradan bitirdi.