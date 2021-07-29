Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesinde en yüksek teklif belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335 milyon 500 bin lira ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

TMSF’den yapılan açıklamada “Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi açık artırma aşamasına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da, ihaleye iştirak eden 3 katılımcı temsilcilerinin huzurunda mali zarflar açılarak başlanmış olup, zarfların açılmasıyla katılımcılar tarafından 230 milyon TL, 325 milyon 575 bin TL ve 327 milyon 500 bin TL teklifler verdiği görülmüştür.” denildi.

EN YÜKSEK TEKLİF 335 MİLYON 500 BİN TL

En yüksek teklifin 335 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif olan 327 milyon 500 bin TL üzerinden açık artırma aşamasına geçilmiş ve katılımcılar tarafından yapılan artırımlar sonucunda 335 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklife ulaşılmıştır. İkinci en yüksek teklif ise 334 milyon 500 bin TL olmuştur.”

Buna göre, açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335 milyon 500 bin TL, 325 milyon TL'lik muhammen bedelin üstünde olduğundan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvuruda bulunulacak. Gerekli izin ve onayların alınması halinde ihale Fon Kurulu’nun nihai onayına sunulacak.

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