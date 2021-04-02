Süt üreticisine bir darbe de Tarım Kredi Kooperatifi’nden

Son 1 yılda yaklaşık yüzde 60 oranında zamlanan yem fiyatlarının altında ezilen ve ineklerini kesime göndermeye başlayan üreticilere bir darbede Tarım Kredi Kooperatifi'nden geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifi'nin çiftçilerden çiğ süt alımının durdurduğunu duyuran Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Çiftçiyi haciz kıskacına alan Tarım Kredi Kooperatifleri, çiğ süt toplayan kooperatiflere “Yemimizi alırsanız biraz süt alabiliriz” teklifi götürdü. Kabul etmeyenlerden çiğ süt alımını bıraktı” ifadelerine yer verdi.

“SANAYİCİNİN ÜZERİNDE BİR SANAYİCİ OLDULAR”

Tarım Kredi Koperatifi'nin yem almayan üreticiden süt alımını durdurduğunu doğrulayan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kamuoyuna böyle yansıtılmıyor ama süt sanayicileri, üreticiye ‘yemimizi almazsanız, sütünüzü almayız' şeklinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yapıyorlar. Kamuoyuna bunu yansıtmak istemiyorlar. Ama böyle bir şey var. Şu an buna Tarım Kredi Kooperatifi de katıldı.

Bunu sanayiciler yapıyor da bir çiftçi kuruluşunun bunu yapmasına anlam veremiyorum. Üreticiye yem baskısı yapmak olur mu? Çiftçinin kendilerinin bir ortağı olduğunu unuttular. Sanayicinin üzerinde bir sanayici oldular.

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“FIRSATÇILIK YAPILIYOR”

“Tarım Kredi'nin kanunu yeniden yapılandırılmalı” diyen Keskin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeme son gelen zamlarla birlikte yem ve süt paritesi yine açıldı. Bakalım komite bu konuda ne yapacak, merak ediyoruz. Ama devletimizin sanayici ve yem sektörüne ciddi anlamda bakması lazım. Fırsatçılık yapılıyor ve üretici ciddi anlamda eziliyor. Süt üreticisinin zor durumda olduğu bu günlerde özellikle çiftçi kuruluşlarının üreticinin yanında olması lazım”