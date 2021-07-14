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TÜİK’ten ‘göç istatistikleri’ için erteleme duyurusu

TÜİK, veri takvimine göre 16 Temmuz günü yayımlanması planlanan '2020 Uluslararası Göç İstatistikleri'ni ertelediğini duyurdu. TÜİK, geçtiğimiz haftalarda da 2020 ölüm istatistiklerini ertelemişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:39, 14/07/2021
HaberlerEkonomi
TÜİK’ten ‘göç istatistikleri’ için erteleme duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 16 Temmuz günü yayımlanması planlanan göç istatistiklerini ertelediğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlaması gereken ‘2020 ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri’ için erteleme kararı veren TÜİK, bugün de 2020 Uluslararası Göç İstatistikleri verilerinin yayımlanmasının belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

“ÇALIŞMALAR TAMAMLANMADI”

TÜİK gerekçe olarak idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olmasını gösterdi. TÜİK, 2020 ölüm istatistiklerini de aynı gerekçe ile belirsiz bir tarihe ertelemişti.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00’da yayımlanması planlanan “Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020″ haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

2019’DA 330 BİN TÜRK YURTDIŞINA GÖÇ ETMİŞTİ

Yurt dışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı; 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi, Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 olarak kaydedilmişti.

Türkiye’ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan, yüzde 7,5 ile Suriye ve yüzde 7,3 ile İran vatandaşları izlemişti.

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