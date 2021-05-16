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Türk iş dünyasının 2 numaralı isminden dikkat çeken ‘normalleşme’ çıkışı

TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen kademeli normalleşme genelgesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Öztürk, “İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkansız hale geldi” dedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 23:32, 16/05/2021
HaberlerEkonomi
Türk iş dünyasının 2 numaralı isminden dikkat çeken ‘normalleşme’ çıkışı

İçişleri Bakanlığı, bugün valiliklere ‘Kademeli Normalleşme Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Normalleşme planı çerçevesinde açılmaları 1 Haziran'a ertelenen yüz binlerce esnaf ise hayal kırıklığı yaşadı.

Genelgeye birçok esnaf temsilcisi tepki gösterirken, TOBB Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi.

“ÜYELERİMİZİN AYAKTA KALMASI İMKANSIZ HALE GELDİ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Öztürk, genelgenin ardından üyelerinin ayakta kalmasının imkansız hale geldiğini belirtti.
İş yerlerinin açılması çağrısında bulunan Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kapalı kalacak sektörlerimizde üyelerimizin ayakta kalması imkansız hale geldi. Ya işletmelerimizi, dükkanlarımızı tamamen açalım işimize bakalım ya da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınacak destek kararları ile önümüzü görelim.”

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