Türkiye’deki yabancı borsaya girdi

Pandemi süresince sermaye piyasalarına yerli yatırımcıların ilgisi rekor seviyelere ulaştı. Ancak, portföy değeri bazında Borsa İstanbul'da öne çıkan ABD, İngiltere, Lüksemburg gibi ülkelerden yatırımcı çıkışları görüldü. Türkiye'deki yabancıları dışarda tuttuğumuzda Ocak 2020'de borsaya yatırım yapan yabancıların sayısı 6.706 iken, geçen ay itibarıyla 153 azalışla 6 bin 553'e düştü. Ocak 2020-Ocak 2021 döneminde ABD'den 129, Birleşik Krallık'tan 38, Lüksemburg'dan 24, Cayman Adaları'ndan da 14 yatırımcının çıkış yaptığı gözlendi.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ

Buna karşın, Türkiye'de ikamet eden 2 bin 688 yabancı yatırımcı yerlinin peşinden hisse senetleri piyasalarına giriş yaptı. Böylece 2020'nin başında borsadaki 9 bin 782 olan bireysel ve kurumsal yabancı yatırımcı sayısı 2021 Ocak ayı itibarıyla 12 bin 322'ye ulaştı. Yabancı yatırımcı sayısında görülen yüzde 26'lık artış Türkiye'de ikamet eden yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılardan kaynaklandı.

1.038 ABD'Lİ YATIRIMCI VAR

MMK Veri Analizi Platformu'nun (VAP) verilerine göre, yatırımcı sayısı bazında ilk 10 ülke arasında 5 bin 769 bireysel ve kurumsal yabancı yatırımcı ile Türkiye ilk sırayı aldı. Borsa İstanbul'da 1.038 ABD'li yatırımcı bulunurken, Birleşik Krallık'tan 332, Lüksemburg'dan 222, İrlanda'dan 145, Hollanda'dan 112 yatırımcı işlem yapıyor.

KATAR'IN BORSADA LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul'da ocak itibarıyla tüm yatırımcıların toplam portföy değeri 762.7 milyar TL. 12 bin 326 yabancı yatırımcının portföy toplamı ise bunun yüzde 47'si, yani 356 milyar TL. Bu tutarın 107 milyar TL'si Katarlı, 79 milyar TL'si ABD'li, 35 milyar TL'si Birleşik Krallık yatırımcılarına ait. Katar'da ikamet eden 5 bireysel ve kurumsal yatırımcıya ait portföy değeri söz konusu süreçte 77.3 milyar TL'den 107 milyar TL'ye çıktı. ABD'li yatırımcıların sayısı 1167'den 1038'e düşerken, ellerindeki toplam portföy değeri ise 77 milyar TL'den 79 milyar TL'ye çıktı.