TÜRKŞEKER’in 25 taşınmazı daha satıldı

Kamuya ait şeker fabrikalarından 10’unu satan iktidar, şimdi de taşınmazları özelleştiriyor. Son olarak TÜRKŞEKER'e ait en küçüğü 301, en büyüğü 61 bin 55 metrekare büyüklüğünde olan 25 taşınmaz ile üzerindeki yapıların satışı onaylandı.

ORHAN BOZKURT

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından özelleştirme kapsamına alınarak satışı gerçekleştirilen taşınmazların onayına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İŞTE TÜRKŞEKER’İN 4 İLDE SATILAN TAŞINMAZLARI

Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı, Tokat’ın Turhal ilçesi Osman Gazi Mahallesi’ndeki taşınmazların çeşitli kişi ve firmalara satışı onaylandı.

Aynı kuruluş adına kayıtlı Erzurum’un Pasinler ilçesi Övenler Mahallesi’ndeki taşınmazın 2 milyon 900 bin lira bedelle İlhan Ayaz’a, Ağrı’nın Merkez ilçesi Suçatağı Mahallesi’nde bulunan taşınmazın 2 milyon 700 bin lirayla Nezir Yıldız’a, Kars’ın merkez ilçesi Karacaören Mahallesi’ndeki taşınmazın 185 bin lira bedelle Güven Maçi’ye, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki taşınmazın 3 milyon 900 bin lira bedelle Ahmet Özcan’a satışına onay verildi.

2 İLDE DE HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLAR SATILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ÖİB, Maliye Hazinesine kayıtlı, Kütahya’nın Merkez ilçesi Parmakören Mahallesi’ndeki 6 bin 679 metrekare taşınmazın 971 bin lira bedelle Ahmed Fuad Durmaz’a, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi’ndeki 10 bin metrekare taşınmazın ise 5 milyon 400 bin lira bedelle Metin Munzur Meter’e satılmasını da kararlaştırdı.

SÜMER HOLDİNG’İN TAŞINMAZLARI DA SATILDI

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Özelleştirme İdaresi Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, İstanbul’un Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi’ndeki 4 taşınmazın ise Necla Dursun’a satışını onaylandı.

Söz konusu şirket adına kayıtlı Mersin’in Tarsus ilçesi Yenice Atalar Mahallesi’ndeki taşınmazın 3 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut İnan’a, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’ndeki taşınmazın ise 4 milyon 955 bin lira bedelle Fatih Köse’ye satışına onay verildi.

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