Vakko gömlek üretimini durdurdu

Tekstil devi Vakko, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada gömlek üretimini durdurduğunu açıkladı.

Vakko KAP’a yaptığı açıklamada gömlek üretiminin devam etmesinin ekonomik açıdan verimli olmaktan çıktığı ve sürdürülemez hale geldiği belirtildi.

31 AĞUSTOSTA BİTİYOR

Açıklama şöyle:

“Son yıllarda tüketici eğilimlerinin ve dolayısıyla tercihlerinin değişmesi sonucu olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması söz konusu olmuştur. Bu farklılaşma sonucu mevcut gömlek bandımızdaki gömlek üretim adetlerimizin azalması ve maliyetlerimizin artması nedenleri ile tesisimizde gömlek üretimin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir.

Pazarlardaki rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak amacıyla üretim tesisimizdeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Grup Başkanı’nın yetklilendirilmesine karar verilmiştir.”

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