Vatandaşlar hamsiye bakmakla yetiniyor

Karadeniz’de bu sezon yeteri kadar avlanamayan ve yaklaşık 1 ay kadar avlanması yasaklanan hamsi, az miktarda da olsa tezgahlarda yerini almaya başladı.

Fiyatından dolayı her tezgahta bulunmayan hamsiyi çoğu vatandaş da alamıyor. Balıkçı Ahmet Dündar, “Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Mevsimi de bitmek üzere. Bir de bu yıl fazla hamsi olmadı. Fiyatların fazla olması ve pandemi nedeniyle satışlarımız çok düştü. Geçen yıla oranlar fiyatlar yüzde 30-40 arttı” diye konuştu.

VATANDAŞ BU YIL BALIK YİYEMEDİ

Tezgahlardaki balık fiyatlarını sorup öğrenen Erdi Güvenkaya ise, “Bu yıl balık yiyemedik. Fiyatlar almış başını gidiyor. Sadece tezgahlara bakıyorum. Ya da fiyatı en uygun balıktan az miktarda alıyorum. Asgari ücretle geçinen birinin haftada 2-3 kez balık yemesi mümkün değil. Hamsi 40 lira olur mu? Sadece bakıp gidiyoruz” diye konuştu.

Samsun’da tezgahlarda bulunan hamsi iriliğine göre 40-50, barbun 45, kötek, levrek 50, çupra 40, somon 35, sazan 20, kefal ve tirsi ise 25 liradan satılıyor” dedi.