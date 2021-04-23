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Victoria’s Secret tekrar satışta: Geçen yılki rakamın iki katı

ABD'li moda devi Victoria's Secret, 2 milyar doların üzerinde bir değerle satılabilir. Görüşmeler sürerken, bu defaki rakamın geçen yıl bozulan anlaşmadakinin iki katından fazla olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:15, 23/04/2021
HaberlerEkonomi
Victoria’s Secret tekrar satışta: Geçen yılki rakamın iki katı

ABD'li moda devi Victoria's Secret, 2 ile 3 milyar dolar arasında bir rakama satılabilir.

Bloomberg'ün aktardığına göre, kadın iç çamaşırı markası Victoria's Secret'i bünyesinde barındıran L Brands, satış için tekrar görüşmelere başladı.

Mayıs 2020'de özel sermaye şirketi Sycamore Partners, Victoria's Secret'in yüzde 55'lik hissesini 525 milyon dolara satın alacakken vazgeçmişti.

Yeni görüşmelerdeki olası değerin, geçen yılki değerin yaklaşık iki katı olabileceği belirtiliyor.

DAVALIK OLMUŞLARDI

Söz konusu özel sermaye şirketi, Victoria's Secret'in pandemi nedeniyle mağazalarını kapatma, yeni stokları azaltma ve nisan kiralarını ödememe kararının anlaşmayı ihlal ettiği iddiasıyla dava açmış ve sonrasında satın alma anlaşmasından çekilmişti.

Şirketin satışlarının 2020 sonunda artması ve geçmiş kayıpları telafi etmesi, şirketinin değer artışında da etkili oldu.

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Yayınlanma Tarihi:16:13,