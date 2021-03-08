Yabancılar borsada 253,8 milyon dolar net satım yaptı

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 33 milyar 312,6 milyon dolar tutarında alım yaparken, 33 milyar 566,4 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net satım işlemleri 253 milyon 848 bin 270 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 66 milyar 879, milyon dolar seviyesine geldi.

Yılın ilk 2 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 64,48 milyar dolar, satım işlemleri 65,18 milyar dolar olurken, net satım miktarı 698,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir Hakan Atilla Borsa İstanbul'dan ayrılıyor