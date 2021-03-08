Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yabancılar borsada 253,8 milyon dolar net satım yaptı

Borsa İstanbul pay piyasasında şubat ayında yabancı yatırımcılar 253,8 milyon dolar net satım yaptılar.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:51, 08/03/2021
HaberlerEkonomi
Yabancılar borsada 253,8 milyon dolar net satım yaptı

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 33 milyar 312,6 milyon dolar tutarında alım yaparken, 33 milyar 566,4 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların net satım işlemleri 253 milyon 848 bin 270 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 66 milyar 879, milyon dolar seviyesine geldi.

Yılın ilk 2 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 64,48 milyar dolar, satım işlemleri 65,18 milyar dolar olurken, net satım miktarı 698,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlginizi ÇekebilirHakan Atilla Borsa İstanbul'dan ayrılıyorHakan Atilla Borsa İstanbul'dan ayrılıyorİlginizi ÇekebilirHakan Atilla'nın istifa iddialarına dikkat çeken yorum: Amaç ilişkileri düzeltmekHakan Atilla'nın istifa iddialarına dikkat çeken yorum: Amaç ilişkileri düzeltmek
ABD banka Dolar Ekonomi İran istanbul istifa Türkiye