Yastık altı çağrısı yapan Erdoğan’a vatandaş cevap verdi

Kamera: Sinan Tunç

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi’nde değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatandaşlarımdan döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum” çağrısında bulunmuştu. Erdoğan’ın bu çağrısını SÖZCÜ vatandaşlara sordu.

“YASTIK ALTINDA ÖDENMEMİŞ FATURALAR VAR”

Hasan Sarıkaya: Önce bir yastık altında olanlara bakacağız. Vatandaşın yastık altında ödenmemiş faturalar var. Onları gönderelim mi? Kabul ediliyor mu bu da? Yastık altında bu var. Onları gönderelim önce onları bir çözsün. Kendi yastık altında olanlar da çıkartır herhalde.

Serkan Bektaş: Açıkçası ekonomi gidişatımız iyi değil. Yastık altında da kalmadı. Herkes ciddi ciddi problemler yaşıyor. AK Partili olmam eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor.

Ayla Genç: İnsanlarda yastık altı kaldı mı? Kaldıysa çıkarıp koysunlar kimde varsa. Bence daha çok kendilerinin tasarruf etmeleri gerekiyor. Millette ne var ki yapsınlar?

“MİLLET BORÇ İÇİNDE”

Atilla Aksel: Kimde yastık altı birikimi olmuş ki ekonomiye kazandıracak? Millet borç içinde. Esnafın hali malum. Diğer memur ve işçilerin de zaten yıl içinde yapılan zamlar malum. Kimsenin yastık altında parası olduğunu zannetmiyorum.

Kenan Otlu: Doların son günlerde ne kadar yükseldiğini hepimiz yaşayarak gördük. Sağ olsunlar gece uyuyorlar, sabah uyanıyorlar ekonomi bakanı değiştiriyorlar. Ertesi gün geliyorlar insanların aklının almayacağı değişiklik yapıyorlar ve bununla alakalı da ekonomi üzerinde ciddi bir güvensizlik yarattılar ve her gün dolar yükseliyor. Ve buna çözüm olarak da insanların alın teriyle biriktirmiş olduğu yastık altında bir şey kalmadı da olanlara göz dikmiş durumdalar. Memleket yürümüyor ciddi bir tıkanıklık oluşmuş durumda. Ekonomi patlamış durumda. Her sıkıştıklarında da vatandaştan çare umuyorlar. Vatandaşın durumu ortada zaten.