Bakan Kurum: Kanal İstanbul en çevreci şehircilik projesi olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin, 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Sarıyer’de bulunan bir otelde düzenlenen kurul toplantısında konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

– Maalesef ülkemizin yüzde 66’sı, nüfusumuzun yüzde 70inin ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75i deprem tehlikesi altında. Cumartesi günü 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem hepimize bir kez daha İstanbul’un deprem gerçeğini hatırlattı. Şu anda ülkemizde; 300 bini İstanbul’ da olmak üzere acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz var.

– İstanbul’umuzda 39 ilçemizde; 68 riskli alanda, 35 bin binada, 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz cuma günü, ‘Büyük İstanbul Dönüşümü’nün çok önemli bir ayağı olan Üsküdar’da yeni 5 bin konutluk dev bir dönüşüm başlattık.

– Büyük İstanbul dönüşümü için var gücümüzle çalışıyor, projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığı Kanal İstanbul projemizle de taçlandırıyoruz. İstanbul Boğazını koruyacak; millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesi olacak Kanal İstanbul projesinde ilk kazmayı inşallah 26 Haziranda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle milletimizle birlikte vuruyoruz.

– İnşallah Kanal İstanbul yüzde 52’si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. Tabi ülkemizi ileriye taşıyan, milletimizin hak ettiği her büyük projemizde olduğu gibi Kanal İstanbul’a da asılsız iddialarla saldıranları, korkutmaya çalışanları görüyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü ve kadim bir devlettir. 2 bin yıllık devlet geleneğimiz bize şunu söyler; devlette devamlılık esastır” dedi.

KOMİK DURUMA DÜŞÜYOR

Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik duruma düşürüyor.

Kanal İstanbul’un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbulumuz’u depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor.

Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz. Bunlar bizim aşina olduğumuz sesler, alıştığımız sesler. Atalarımızın da dediği gibi, ‘sesini değil sözünü yükselteceksin.’ Yani işini, eserini yükselteceksin. Eser yapmaya devam edeceğiz.

Milletin iradesine kastedenlerin tüm engelleme girişimlerine rağmen nasıl Marmaray’ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü hayata geçirdiysek, Kanal İstanbulu da aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz”

İlginizi Çekebilir İYİ Partili Yıldız belgeyle açıkladı: Kanal İstanbul anketi için 250 bin sahte oy kullanıldı