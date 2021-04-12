Çeşme’den rant akıyor!

Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası İzmir Şubeleri, Çeşme'nin Alaçatı Sulak Bölgesi'nde kaçak yapılaşma olduğunu açıkladı.

Alaçatı Mahallesi'nin liman mevkiindeki ilk inşaat faaliyetleri, Muhittin Dalgıç'ın belediye başkanı olduğu 2004 yılında başlamıştı. Bölgeye çok sayıda lüks villa yapılmış, denizden sulak alana doğru kanal açılarak evlerin önüne yatların girebilmesi sağlanmıştı. Şimdi de kanalın karşı kıyısında su kotunu derinleştirmek için kazı faaliyeti başlatıldı.

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, Alaçatı Sulak Alanı'nda kıyı kenar çizgisi tespiti yapılmadan inşaat faaliyetlerine başlandığını açıkladı. Doğal yapıya yönelik bu müdahalenin hukuksal dayanağının bulunmadığı ve alanın koruma – kullanma dengesinin geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde bozulacağı bildirildi.

DOĞAL YAPI BOZULUNCA HORTUM FELAKETİ OLMUŞTU

Açıklamada, alanın 150'den fazla kuş türünün üreme ya da mola ve beslenme yeri olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, su yılanı ve bilimsel çalışmalar ile saptanan endemik flora ve faunaya sahip olduğu kaydedildi. Bölgede daha önce yaşanan süreç hatırlatılarak, Alaçatı Port'ta onaylanan imar planları ve kıyı kenar çizgisi değişikliği sonucunda yapılan fiziki müdahaleler nedeni ile sulak alanın ekolojik yapısının zaten olumsuz etkilendiği belirtildi.

16 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen hortum felaketine işaret edilerek, yapılan inceleme sonucunda, sulak alandaki doğal yapının bozulmasının hasar boyutunu yükselttiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi. “Söz konusu alanının, toplum ve doğa yararı doğrultusunda değerlendirilmesi gerekirken, sermayenin talepleri doğrultusunda müdahaleye uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez” denildi.

MAHKEME İPTALİNDEN SONRA KIYI KENAR ÇİZGİSİ BELİRLENMEDİ

Meslek odaları, Alaçatı Port'ta kıyı kenar çizgisi belirleme işleminin, özel çıkarlar için yürürlükte bulunan mevzuat ve kamu yararına açıkça aykırılığı nedeni ile İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve sonrasında yeni bir kıyı kenar çizgisi belirlenmediğini ifade etti.

İNŞAAT FAALİYETİ KIYI KENAR KANUNUNA AYKIRI

Meslek odalarının, süreç bu aşamadayken, Alaçatı Sulak Alanı'nın bulunduğu bölgede yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılmadan yeni inşaat faaliyetlerine başlandığının ve su kotunun derinleştirilerek kanal açıldığının 11 Nisan 2021 günü öğrenildiğini belirttiği açıklamasında şöyle denildi:

*Yapılan bu müdahalenin hukuksal dayanağının bulunmadığı ve alanın koruma – kullanma dengesinin geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde bozulmasına neden olacağı açıktır.

*Söz konusu alanda kıyı kenar çizgisi belirlenmeden yapılacak her türlü uygulama, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve uygulama yönetmeliğine aykırıdır ve suç unsuru taşımaktadır. Öte yandan bahse konu alandaki işlem için valilikten herhangi bir izin alınıp alınmadığı bilinmemektedir.

*Güncel durumda; Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 5. Maddesi'nde düzenlenen “Kıyılardan kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta ve kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte kazı yapılamaz. Valilikçe uygun görülmesi ve yazılı izin verilmesi halinde Valilik denetiminde kıyının doğal yapısını değiştirmeyecek boyut ve nitelikte yapılacak kazı işlemi izin şartlarına bağlıdır. İzin şartlarına aykırı işlem yapılması halinde verilen izin iptal edilir ve yönetmeliğin 21. maddesine göre cezai işlem yapılır” hükmü uyarınca, kıyının doğal yapısında geri dönülmesi mümkün olmayan zarara neden olacak işlemlerin hukuka uygunluğundan bahsedilemeyeceği açıktır.

*Bu nedenle, söz konusu alanda yürütülen inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulmasının, ilgili idarelerin, Meslek odalarının ve tüm İzmirliler'in sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Söz konusu alanda hukuka aykırı yürütülen inşaat faaliyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız.

4,5 DÖNÜM İNŞAAT ALANI

Söz konusu alandaki yapılaşma faaliyetini Alaçatı Turizm AŞ gerçekleştiriyor. İnşaat alanının büyüklüğü 4500 metrekare. Sulak alandaki kanal genişletme ve derinleştirme çalışması bu ultra lüks villaların önüne yat yanaşabilmesi için yapılıyor. Alana 24 adet tripleks villa yapılıyor.

Port Alaçatı, merkezi İstanbul’da yer alan Alaçatı Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından hayata geçiriliyor. Bu şirketin yüzde 51’i işadamı Aykut Mutlu’ya, yüzde 14’ü Agrilya Turizm’e, yüzde 10’u işadamı Kenan Suiçmez’e, yüzde 10’u projeyi inşa eden Ant Yapı’ya, diğer yüzde 10’u ise Yves Spoerry’e ait. Yüzde 5 hisse ise belediye şirketi olduğu söylenen Alataş Alaçatı İmar İnşaat’a ait.

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