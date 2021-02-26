Fikirtepe’de kentsel dönüşüm sil baştan!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kadıköy Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin 1. Etabı için yeni imar planı teklifi hazırlayarak askıya çıkardı. Bölgenin planlama sürecinin anlatıldığı açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Kadıköy'ün gecekondu bölgesi olan Fikirtepe, 2005 yılında “Özel Proje alanı” olarak belirlendi. 2007'de “Kentsel Dönüşüm Alanı”, Bakanlar Kurulunun 2013 tarihli kararıyla da “Riskli alan” ilan edildi. 2014 yılında mahalle için acele kamulaştırma kararı çıktı. Bu sırada yapılan birçok plan değişikliği mahkemeden döndü. En son 2017 tarihli plan değişikliği de 2019’da İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi ve Fikirtepe riskli alanı ile çevresi plansız kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 134 hektarlık Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin 1. Etap olarak belirlediği kısmı için yeni plan teklifi hazırladı.

“AKSAMALAR YAŞANDI”

Raporda mahallenin riskli alan ilan edilmesinden günümüze kadar geçen süreçte müteahhit ve arsa sahibi üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının birtakım aksama ve çözümsüzlükleri de beraberinde getirdiği belirtildi. Bu süreçte fiziksel ve sosyal çevrede niteliksiz konut ve donatı alanlarının gelişim göstermeye devam ettiği, bazı alt bölgelerde tıkanma yaşandığı ifade edildi. Kentsel dönüşüm sürecinde alanda oluşmuş mağduriyetlerin giderilerek daha sağlıklı bir kent dokusu oluşturmak amacıyla bu plan çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

“UYUŞMAZLIKLAR GİDERİLDİ”

Mahkemenin planları iptal gerekçeleri göz önüne alınarak yapılaşma koşulları, imar transferleri ve donatı alanlarının üzerindeki belirsizliklerin plan notları ile netleştirilerek uyuşmazlıkların giderildiği belirtildi. Raporda “Bölgedeki uygulamaya ve mülkiyete yönelik sorunlar tespit edilmiş ve bu doğrultuda gerçekçi bir yaklaşımla kentsel tasarım projeleri ile detaylı çalışmalar yapılmış ve alanın içerisindeki çarpık kentleşmenin önüne geçilmeye çalışılmıştır” denildi.

32 BİN 387 KİŞİLİK NÜFUS ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni plan teklifinde alanın yüzde 49'u “ticaret”, “ticaret+konut”, yüzde 51'i ise donatı alanı olarak ayrıldı. Yani alanın 404 bin 820 metrekaresi yerleşim alanı, 423 bin 956 metrekaresi “eğitim-sağlık-cami-spor alanı ve park” gibi donatı alınları için ayrıldı. Nüfus 32 bin 387 kişi olarak hesaplandı. Toplam 828 bin 777 metrekarelik alanda, her ada için ayrı ayrı belirlenen emsale göre toplam yaklaşık 2 milyon 313 bin metrekare inşaat yapılacak.